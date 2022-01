Bývalá princezna trpí posttraumatickou poruchou. I kvůli svatbě s neurozeným

Bývalí spolužáci z tokijské Mezinárodní křesťanské univerzity, princezna Mako a Kei Komuro, oznámili plány na svatbu už v září 2017. Veselka byla ovšem nakonec odložena kvůli sporu o finance. Kauza se točila okolo půjčky, kterou matka snoubence údajně nesplatila svému bývalému partnerovi. Ta ovšem tvrdila, že peníze dostala darem.

Zasnoubení pár přesto nezrušil, pouze odložil. Mediální hon na japonské snoubence pokračoval. A byl tak intenzivní, že princezna začala mít po čase psychické problémy.

Mako kvůli plánovanému sňatku se svou láskou ze školy čelila kritice i ze strany mnohých Japonců. Že by národ sňatek přijal, nevěří podle listu The Wall Street Journal ani její otec, korunní princ Akišino. Dosvědčovat to má i fakt, že se v ulicích svatba téměř neslavila.

Sňatkem Mako ztratila nejen svůj královský status, ale také věno ve výši v přepočtu téměř 29 milionů korun. Krátce po svatbě se se svým novomanželem přestěhovala do New Yorku, kde se, stejně jako její vyvolený, plánuje živit jako právnička.