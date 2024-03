Oscarové momenty: Rozbitý zip Emmy Stone, nahý Cena i pád na červeném koberci

Emma Stone získala Oscara pro nejlepší herečku v hlavní roli za film Chudáčci. Pro cenu si přišla se slovy: „Mám rozbité šaty“ a všem ukázala roztržený zip na róbě od Vuittona. „Myslím, že se mi to stalo během písně I’m Just Ken,“ vysvětlila. Píseň z filmu Barbie předvedl Ryan Gosling a roztančil s ní některé přítomné, včetně Emmy Stone. Její rozbitý zip potom v zákulisí opravili. „Zašili mě do toho zpátky,“ prozradila.

Publikum svým outfitem šokoval herec John Cena, který přišel na pódium „nahý“. Předával cenu pro nejlepší kostým a zakrýval své mužství jen obálkou se jménem vítěze. Fotky ze zákulisí ovšem ukázaly, že tak statečný, aby předstoupil před publikum úplně nahý, Cena nebyl.

Rozpaky vzbudil herec Al Pacino, když předával cenu pro nejlepší film. Je zvykem, že jsou nejprve jmenováni všichni nominovaní, až pak se otevře obálka a vyhlásí vítěz. Nominace ale Al Pacino vynechal a rovnou otevřel obálku.

„Deset úžasných filmů je nominovaných, ale jen jeden si může odnést cenu pro nejlepší film. A já musím do té obálky. A to udělám. Tady to je. Mé oči vidí Oppenheimera,“ vyhlásil Al Pacino nejdůležitější cenu večera. Spustil tak lavinu komentářů na sociálních sítích, které jeho vystoupení označili za chaos.

O trapas na červeném koberci se postarala herečka a moderátorka Elizabeth Shaila Koshy (27), která přišla v extrémně vysokých podpatcích stylu Lady Gaga a skončila na zemi. Pád vzala s humorem, ale když ji dva lidé zvedli, raději zbytek cesty po koberci absolvovala v doprovodu kamarádky.