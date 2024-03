VIDEA TÝDNE: Oscarové trapasy, vpád partyzánů do Ruska a zákeřný faul

Předávání Oscarů se letos neobešlo bez trapasů. Herečka Emma Stone si pro cenu přišla se slovy: Mé šaty jsou rozbité. Al Pacino zapomněl zmínit ostatní nominované, herečka Liza Koshy nezvládla stát na vysokých podpatcích. O překvapení se postaral i John Cena, když přišel na pódium bez oblečení.

Mezi ruskými jednotkami bojujícími za Ukrajinu, které v pondělí vtrhly do Ruska, byl poprvé také nový prapor Sibiř. Formace vznikla loni v říjnu a její příslušníci strávili následující měsíce tréninkem nedaleko Kyjeva, kde čekali na povolání do akce proti rodné zemi. Jejich cílem je zničit režim prezidenta Vladimira Putina, který se tento týden uchází o znovuzvolení.

Běžela 34. minuta. Sparta získávala proti Liberci převahu, když najednou útočník Severočechů Oscar Flynn poslal zezadu proti hrazení obránce Michala Moravčíka. Tvrdý zákrok se výrazně promítl do dalšího sledu událostí v druhém čtvrtfinále hokejové extraligy. A asi nejen do něj. „Byla to totální prasárna,“ prohlásil naštvaný domácí bek Michal Kempný.

Tak jako má Hercule Poirot svoji růži, má i Dolly Buster svoji hortenzii. Bývalá pornohvězda v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak přišla ke své květině. Zavzpomínala také na své začátky a na emigraci z Československa.

Ruští voliči v pátek na několika místech v zemi vyjádřili nespokojenost s průběhem prezidentských voleb, které mají podle západních analytiků jen jednoho skutečného kandidáta a jediného vítěze – Vladimira Putina. Na sociálních sítích se objevila řada videí, na nichž lidé polévají obsah volebních uren barveným inkoustem či zapalují hlasovací lístky.