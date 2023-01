Nadbíhala jsem mu, ale on pořád nic, říká Porupková o seznámení s režisérem

Soňa Porupková o vysílání i volnu

Jak to máte s trémou?

Pořád ji cítím před každým moderováním. Myslím, že je do určité míry zdravá. Její intenzita se odvíjí od toho, jak jsem připravená. Při improvizaci jsem nervózní hodně.

(Zdeněk: Neznám nepřipravenou Soňu. Například na moderaci soukromých akcí se podle mého připravuje až zbytečně moc.)

Kdy se na sebe doma díváte?

Hlavní zprávy si pouštím ze záznamu a snažím se hledat drobnosti, které můžu zlepšit. Občas se dívá i Zdeněk a říká svůj názor. S Romanem vysíláme teprve chvíli, ale mám z toho dobrý pocit. Jen já jsem vůči sobě hodně kritická, tak je to se mnou složitější.

Jaká zpráva vás dojme?

Jako velká milovnice zvířat trpím u zpráv o jejich týrání. Často od nich musím i odvracet zrak. Už se mi stalo, že jsem měla při vysílání slzy v očích, jenže za nějakých třicet sekund už jsem zase musela číst další zprávu. Zároveň mě tyhle příběhy vytáčí, protože u nás máme podle mě strašně nízké tresty.

Soňa Porupková Je tváří CNN Prima News, kde s Romanem Šebrlem uvádí Hlavní zprávy, předtím provázela pořadem Nový den. Moderuje i soukromé akce, pořádá kurzy rétoriky, namlouvá reklamní spoty. Kariéru rozjela v rádiu ještě jako studentka žurnalistiky na brněnské Masarykově univerzitě. Poté pracovala v České televizi a Televizi Seznam.

Co děláte před vysíláním?

Jdu do třetího patra, kde tak pozdě odpoledne už nikdo není, a rozmlouvám se pomocí takzvané korkové metody. Na vysoké škole nás ji učil jeden herec z JAMU. Mezi zuby si dáte korkovou zátku od vína a načítáte texty. Člověk vypadá hodně směšně, na rozmlouvání je to výborné.

Čím vás Zdeněk zaujal?

Nejdřív hlasem. Jako režisér mi dával pokyny prostřednictvím sluchátka, co mají moderátoři v uchu. Hlas byl neskutečně příjemný, cítila jsem z něj klid. Zároveň je Zdeněk velký vtipálek, takže mě před vysíláním vždycky bavil.

Co vás na něm fascinuje?

S jakou lehkostí dokáže žít. Oba jsme Býci, z čehož jsem měla trochu strach, ale Zdeněk je naštěstí můj opak. Já jsem cílevědomý nervák, on velký flegmatik, co nic nehrotí. Často si říkám, jak líp by se mi žilo, kdybych uměla nad věcmi mávnout rukou jako on. Vážím si toho, jakou má se mnou trpělivost.

Kde nejraději trávíte volno?

Jak jsem v práci na očích a mezi lidmi, tak v soukromí se docela ráda uchýlím do ústraní. Být v tichu a nemluvit je pro mě skvělý relax. A když je vhodné počasí, sedneme se Zdeňkem na kolo a někam vyrazíme.

Kdo má u nás nejlepší hlas?

Bohdan Tůma. Můj nejoblíbenější dabér, jeho hlas miluju. Nedávno byl u nás v televizi, stál na chodbě a mluvil. Už z dálky jsem ho poznala, aniž bych ho viděla. Sice se Zdeňkem preferujeme originální znění, ale náš dabing je nejlepší na světě.

Zdeněk Buček o seznámení i svatbě

Kdo koho oslovil?

První byla Soňa. Já ji registroval, ale neodvážil bych se ji oslovit, protože jsem si říkal, že je na mě příliš krásná. Na vánočním večírku za mnou přišla a dali jsme se do řeči.

(Soňa: Já mu tam tak nadbíhala, ale on pořád nic, tak jsem musela převzít iniciativu.)

Pak jsem se tři dny odhodlával, než jsem Soně napsal na Facebooku, na což, jak jsem se později dozvěděl, netrpělivě čekala. Potom už to šlo rychle. Jen jsme museli vyřešit menší komplikaci. Oba jsme byli zadaní. Soňa měla polského partnera, já Thajku. Takže jsem se letěl do Thajska rozejít.

Zdeněk Buček V České televizi má na starosti především režii kontinuálního zpravodajství, zároveň tvoří obsah pro web o elektromobilech; tento vůz taky vlastní. Absolvent Střední školy uměleckomanažerské v Brně začínal jako střihač na Nově. Pak zamířil do Televize Seznam, kde se dostal k režii. Zároveň se zde seznámil se Soňou, spolu jsou tři roky.

Kdy bude svatba?

Všechno bude.

(Soňa ukazuje ruce bez zásnubního prstýnku: Nikde nic zatím.)

Ale brzy to možná bude jinak. Soňa totiž vyslovila přání, že by chtěla být požádána během polární záře a shodou okolností letíme na konci února na polární záři do Norska.

(Soňa: Tak snad nějaká bude.)

A i kdyby ne, přeci ten prstýnek nebudu tahat zbytečně.

Co je váš sen?

Postavit si baráček za Prahou s pořádnou zahradou a na ni si pořídit dva velké psy. To je ale vzhledem k současným cenám poněkud nereálné. Loni jsme si koupili v Praze byt 2+kk s předzahrádkou.

Kdo se o předzahrádku stará?

Spíš Soňa. Až mě překvapilo, s jakou vervou se na to vrhla. Měsíce plánovala, co vysázíme. Nakonec všechno vysázela sama. Já posekám trávu. A protože jsem někdy lenoch a chci pracovat chytře, ne tvrdě, vymyslel jsem samozavlažovací systém, díky němuž šetříme vodou. Chtěl bych ještě vybudovat kompostér a hmyzí domeček.

Co vám říká ekologie?

Jsem docela pedant, pokud jde o třídění odpadu. Nesnáším plýtvání čímkoli. Nenakupuju hromady levného oblečení, radši dám víc peněz za pár kvalitnějších kousků. A nedávno jsme si pořídili elektromobil. Nadchly mě asi před dvěma roky.

Jak trávíte volno?

Během covidu jsem skoro jenom seděl a dost přibral. Nedávno jsem si řekl, že je potřeba začít se sebou něco dělat, takže zase chodím do fitka. Mám i trenéra a snažím se dodržovat klasickou redukční dietu.

Kdo se dobře režíruje?

Moderátoři, u kterých vím, že se na ně můžu spolehnout, když selže technika. Třeba se Soňou se mi v tomhle pracovalo úplně skvěle. V České televizi je to jeden profík vedle druhého. Absolutní špička byl třeba Tomáš Drahoňovský. Martin Jonáš je pan moderátor. Stejně tak Jirka Václavek a další a další, to bych se ujmenoval.