Nový den na CNN Prima News nově moderují Lenka Špillarová a Jaroslav Brousil

Lenka Špillarová je se skupinou Prima spojená už víc než deset let. V minulosti moderovala diskusní pořad MiniDuel a prošla i několika lifestylovými projekty, včetně pořadu Showtime. Jaroslavu Brousilovi je blízké tradiční denní zpravodajství. Po startu multiplatformy CNN Prima NEWS moderoval v Novém dni ranní zprávy a kontinuální zprávy během celého dne. Zkušenosti sbíral i jako moderátor Hlavních zpráv.

„Tříhodinové vysílání Nového dne je pro mě rozhodně výzva, stejně tak jako vstávání před čtvrtou ranní. Ale těšila jsem se na to. Tím, že jsme ve dvou, vím, že když se cokoliv stane, ten druhý to zachrání. S Jardou se navíc skvěle doplňujeme. On má zpravodajský přehled, já zase lifestylový. Myslím, že jsme ideálně vyváženou moderátorskou dvojicí,“ míní Lenka Špillarová.

„Nový den znám už z pozice zprávaře. Právě tady jsem začínal po rozjezdu CNN Prima NEWS. Ranní vysílání mě lákalo ze všeho nejvíc. Jako moderátoři máme šanci lidem dobře nastartovat den, vybavit je tím nejpodstatnějším. Prostě jim navodit dobrou náladu. Jsem rád, že jsem se po čase mohl vrátit do Nového dne jako moderátor,“ připojil Jaroslav Brousil.

Nový den CNN Prima NEWS vysílá každý všední den od 5.55 do 9.00.

Nový celoplošný kanál

Novým celoplošným kanálem společnosti FTV Prima bude podle portálu Digitální rozhlas Prima Show. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jí tento týden udělila potřebná oprávnění. „Bližší informace ohledně nového kanálu Prima Show veřejnosti včas sdělíme,“ uvedla pro Digitální rádio mluvčí Primy Gabriela Semová. Nová stanice bude vysílat celoplošně v multiplexu Českých Radiokomunikací, oprávnění má také pro distribuci na internetu.