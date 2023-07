Moderátorka zpráv Soňa Porupková se po zásnubách v Norsku vdala na Pálavě

„Už někdy v začátku našeho vztahu jsem při romantické chvilce pronesla, jak magické by bylo se jednou zasnoubit pod polární září. Popravdě, bylo to spíš takové naivní holčičí přání,“ svěřila se Soňa s tím, že polární záře ji fascinovala už od dětství.

Zdeněk Buček, s nímž žije více než tři roky, jí toto přání v březnu splnil. Následovala romantická svatba v boho stylu. Nechyběly luční kvítí, teepee, sezení v trávě ani spousty svíček.

„Ačkoli svatba byla pohádková, jsou i věci, které se nepovedly. Například manželovi dodali doslova pár hodin před svatbou oblek na míru o dvě čísla větší a na poslední chvíli se to snažili zachránit, a úplně se to nepodařilo. Mně zase nestihly přijít popůlnoční šaty ze zahraničí. Pak jsem trochu uronila slzu, když se nám teplem začal sesouvat svatební dort. Pár věcí se rozbilo, na pár věcí jsme asi i zapomněli, ale myslím, že nikdo ze svatebčanů nic nepoznal a všichni jsme si to užili,“ popsala moderátorka.

Novomanželé už zvládli i svatební cestu, kterou strávili v tropických vedrech v Toskánsku.

Po líbánkách se moderátorka vrátí k práci se svým původním příjmením. „Mediálně si nechám své rodné příjmení Porupková. Je to pro mě určitá symbolika, jak chci vyjádřit vděk své rodině, že mě už od dětství podporovala při splnění mého moderátorského snu. Ale v občance budu samozřejmě Bučková,“ doplnila.