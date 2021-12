Hlavní zprávy na Primě bude nově Gabriela Lašková moderovat s Petrem Suchoněm

Petr Suchoň dosud na Primě moderoval Nový den. „Nabídka mě překvapila, ale nebylo nad čím váhat. Jsem moc rád, že dostávám šanci v Hlavních zprávách. Moc si vážím toho, že budu jejich součástí. Spolupráce s Gábinou bude jednoznačně super. Je to velký profík a miláček diváků i divaček – hvězda Primy, takže mi bude opravdu ctí,“ uvedl Suchoň.

„Těším se, že se v neděli ocitnu za moderátorským pultíkem vedle takového profesionála, který se televiznímu moderování věnuje mnoho let. Věřím, že v Petrovi najdu oporu a že se od něj budu moct i něco nového naučit,“ prozradila Gabriela Lašková.

Nová moderátorská dvojice se na nedělní premiéru už několik dní připravuje. „Na zkouškách to probíhalo skvěle. S Petrem jsme si sedli na první dobrou. Je vidět, že to je ostřílený profík. Tak doufám, že nám bude v neděli štěstí přát a divákům se budeme líbit,“ doufá Lašková.

„Těším se moc. Přiznám se, že zdravá nervozita bude přítomna, a doufám, že u obrazovek bude také přítomno co nejvíce diváků a divaček,“ přidal Petr Suchoň.

V ranním vysílání ho po boku Soni Porupkové nahradí Josef Mádle, který dosud moderoval ranní zprávy a působil jako politický reportér CNN Prima NEWS.

Petr Suchoň ale se svým dosavadním pořadem nehodlá přetrhat vytvořené pouto. „Čtyři měsíce v Novém dni pro mne byly velkým zážitkem. Je to skvělý a moc důležitý pořad, na který jsou vynikající divácké ohlasy, a to mě těší. Děkuji Soně a celému týmu, který odvádí opravdu kvalitní práci. Z moderátora Nového dne Suchoně se teď stane věrný divák, protože Nový den – to jsou informace, které chcete, potřebujete a musíte vědět,“ uzavřel Suchoň, který před příchodem na primu moderoval Televizní noviny na Nově.