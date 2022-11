Manželka konkurz do mých představení vždy vyhraje, říká Miroslav Hanuš

„Tuhle se nás ptali, jak žijeme, a my jsme říkali: Hezky. Já dělám vtipy a Jana se jim směje,“ prozradil herec. „Já se ráda směju, Mirek je veselej. Umí doma říkat vtipy, není línej říct vtip nebo ho vyrobit. A já se mu směju, jsem takový vděčný jeho divák,“ potvrdila jeho žena Jana, s níž má tři dcery.

Jejich život je propojen i pracovně. Jana je autorkou choreografií k Hanušovým hrám. „Ale já dělám konkurz,“ brání se nařčením z protekce Hanušová. „Děláš, ale vždycky vyhraješ. On už se ani nikdo jiný nehlásí. Funguje to, ale má to i svá problematický místa,“ přiznává herec. Na žádná konkrétní si ovšem nemůže vzpomenout a ujišťuje, že je jeho žena naprosto dokonalá.

Nedávno jí dokonce vyznal lásku na stránkách její vlastní knihy. „Požádala jsem Mirka, aby mi napsal předmluvu ke knize – a on mi napsal vyznání lásky,“ prozradila. „Je to tak a včera jsem to četl na křtu knihy a byl tam první manžel Jany a bylo to zvláštní. Nic neříkal. Dneska už je možná rád. Ona Jana je trochu divoká,“ doplnil Miroslav Hanuš s tím, že mu přece jen trochu vadí jedna manželčin zvyk a sice, že ho zbavuje věcí.

„Já je schovávám… do takového toho kontejneru, jak to tam vyklopíte,“ vysvětlila Hanušová. „Ano, jmenuje se to Diakonie Broumov, tam se dává textil. Vím, že když nemůžu něco najít, nemá cenu tomu věnovat víc času. Ptám se, jestli je to už v Broumově, nebo to mám ještě hledat ve skříni. Jednou jsem ale něco zachránil. Takovým drátem,“ prozradil Hanuš, jak na svou ženu vyzrál.

Miroslav Hanuš si Janu Hanušovou zval v roce 2005 po 18 letech soužití, kdy už měli tři dcery. Nejstarší Eliška i nejmladší Jindřiška se věnují herectví. Prostřední Alžběta učí češtinu a občanku na gymnáziu.

Jana Hanušová se kromě choreografie věnuje také péči o seniory s Alzheimerovou chorobou, o čemž nyní vydala knihu Rádio v mrazáku.