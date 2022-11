Z Korejse se stal sympaťák. Vymyslel jsem mu bratra, prozradil Miroslav Hanuš

„Teď je z něj skoro sympaťák. Ukázalo se, že je vlastně dobrý. Zvládl vyřešit nejeden případ. Na tom mi mimochodem hodně záleželo. Aby nevešel Korejs do dějin jako ten, co nevyřešil žádný případ,“ dodává.

Do studia Miroslav Hanuš přinesl asi nejsledovanější rekvizitu letošního televizního podzimu: kalendář, ve kterém se ve třetí epizodě Korejs na fotkách objevuje třeba jako Sherlock Holmes nebo Colombo. „Původně ten kalendář vůbec nebyl určen k tomu, aby šel na veřejnost. Zájem diváků z něj ale udělal kultovní předmět, který lidé chtějí darovat blízkým na Vánoce,“ říká Hanuš. Limitovanou edici 400 kusů dokonce sám podepsal a opatřil speciálním razítkem.

Podpantoflák z Berouna

Při focení kalendáře byl přítomen taky jeden z režisérů seriálu Michal Blaško, se kterým Miroslav Hanuš spolupracoval už na sérii Podezření. „Tam jsem měl pěknou roli. Hrál jsem advokáta, trochu popleteného pána, byl jsem rád, že nehraju zase nějakého kreténa. Víte, na ně jsem tak trochu specializovaný. A taky na různé komunisty, už jich ale naštěstí dostávám míň, asi nejsou tak zajímaví,“ komentuje.

Že má Miroslav Hanuš postavu Korejse dopodrobna zpracovanou dokazují mimo jiné také tato slova: „Korejs si svá oblíbená jablíčka pěstuje sám. Bydlel v Berouně, kde měl malý domek ze sedmdesátých let, nahozený březolitem. Doma chodí v teplákách a je hodně pod pantoflem. A ta manželka, o kterou přišel, mu nakupovala módní věci ve vietnamské prodejně na náměstí.“

Nová série Případů 1. oddělení podle Hanuše už nevznikne. Scenáristům však prozradil, že má Korejs bratra, který by si třeba zasloužil svůj vlastní seriál, takzvaný spin off. Na otázku, zdali by se něco takového nedalo uvést i na divadle, třeba jako monodrama, Hanuš odpovídá: „Korejs na jevišti? To nevím. Několikrát mi nabízeli, abych hrál monodrama, ale já jsem nikdy nechtěl hrát sám. Ta samota, když v šatně nikdo není a je tam ticho mě nebaví. Mám rád život okolo.“