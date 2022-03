Míra Nosek: Herci jsou pro mnohé jen špína a lůza. Pletou si mě se Zástěrou

„První film jsem točil ve dvaadvaceti, byli to Renčovi Rebelové. Dodnes na mě ale lidé pokřikují hlavně ‚Jé, to je ta bukvice z Účastníků zájezdu!‘ Na jednu stranu si říkám, že to je super, že jsem to asi pěkně zahrál. Ale u šesté nabídky na rande s nějakým chlapcem už to pro mě začalo být trochu smutný,“ svěřil se Míra Nosek (44) v novém dílu talkshow Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKU.

Při natáčení Románu pro ženy si kdysi vymyslel slavný trik s mobilem. „Dělal jsem s ním takovou otočku. To už by s těmi dnešními velkými nešlo. Je to skoro dvacet let zpátky, ale lidé si to pořád pamatují. Dříve to bylo co se týká filmů jiný. Dneska se u nás natočí patnáct komedií za rok se stejnými herci a člověk v tom má už trochu bordel,“ míní Nosek a dodává, že kdysi měl režisér výsadní právo mluvit do obsazení a vybrat si herce.

„Teď je to v podstatě tak, že producent, který to platí, nadiktuje režisérovi, kterého si sám vybral, jak to bude, kdo tam bude hrát, co se bude dít, jak to bude dlouhé a co to je za žánr. Pokud s tím režisér nesouhlasí, producent mu řekne, že to je v pořádku, ale že to tedy bude točit někdo jiný,“ popisuje herec s tím, že když se dnes podívá na kvalitu některých děl v televizi, zůstává mu někdy rozum stát.

Míra Nosek během rozhovoru také přiznal, že má za sebou nákazu omikronem. „Překvapilo mě, že i když mám dvě očkování a brzy jdu na třetí, měl jsem opravdu dost špatný průběh. Až mě to zaskočilo. Skolilo mě to strašným způsobem. Bylo to peklo, propotil jsem dvě pyžama za noc a bylo mi vážně zle. Takže zdravím neočkované rebely,“ říká.

Ondrej Kovaľ, Míra Nosek, Anna Polívková a Adrian Jastraban ve filmu Účastníci zájezdu (2006)

V Limuzíně promluvil také o tom, že si ho lidé velmi často pletou s moderátorem Tomášem Zástěrou. „Už to tak máme léta. Je to dost humorný, často se tomu spolu smějeme. Dokonce máme i legendární fotku ještě s Kubou Prachařem, kde vypadáme všichni tři fakt podobně,“ popisuje.

„Nedávno mi nabízeli účast v reality show Survivor. Řekl jsem, kvůli jiné práci, že nemůžu. Pak zapnu televizi a tam Zástěra! Trochu se někdy bojím, že mu nabídnou účast v něčem, co bude úplně debilní, on to odmítne a najednou tam budu já,“ vysvětluje Míra Nosek.

Postěžoval si také na to, že během pandemie se projevilo, kolik je u nás negativních lidí. „Nevěděl jsem vůbec, že existuje tolik lidí, pro které jsou herci špína a lůza. Na sociálních sítích to byly pořád nějaké komentáře, ať táhneme do práce a podobně. Snažil jsem se to dementovat a vysvětlovat, že my herci se práce nebojíme a nejsme z cukru. Něco jsem vystudoval a docela jsem se s tím nadřel. A pro někoho, kdo třeba chodil za školu, jsem teď idiot jen proto, že nejsem u lopaty,“ dodává.

Pořad Limuzína s Mírou Hejdou sledujte na ÓČKO STAR. Premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách v sobotu v 11:00 a v neděli v 19:00.