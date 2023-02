Závist? Ztráta času, ale ve své branži se nedivím, říká hvězda Zoo Pecháčková

O role v seriálu Zoo stála spousta dívek. Jak jste se mezi uchazečky dostala vy?

Na jaře 2021 mi zavolali z agentury, kde mě znali, že bych se hodila do nového projektu pro Primu, na který právě probíhá casting.

Věděla jste, o jakou roli usilujete?

Vůbec ne. Přišla jsem až do druhého kola, viděla ten strašně dlouhý seznam holek, co to zkoušely, a když jsem odcházela, nevěděla jsem nic konkrétního a taky jsem neměla žádné velké očekávání. Ale za týden jsem se dozvěděla, že jsem získala hlavní roli v seriálu, který se bude jmenovat Zoo.