Co mě naučil Honza Potměšil, je k nezaplacení, říká Michaela Pecháčková

Jste součástí seriálového hitu názvem Zoo. Jaké máte ohlasy od fanoušků?

Mám zatím velice krásné ohlasy, chodí mi denně pozitivní krásné zprávy prostřednictvím Instagramu, sociálních sítí i dopisů, co mi fanoušci posílají. Je to krásné, nabíjí mě to a moc si toho vážím.

Jak vy sama vnímáte instagramový svět a svět sociálních sítí? Co to dělá s vaší psychikou?

Instagram beru samozřejmě jako součást mého života. Ale nechci, aby se stal tím hlavním, jako že pojďme se fotit, ať tam máme co dát, to ne. Sdílím tam věci, co chci. Je to pro mě trochu taková fotokniha. Sdílím tam hodně věcí i ze seriálu Zoo a fotky i videa, co tam chci mít uložená.

S kým ze seriálových stoupenců si nejvíce rozumíte?

Já bych řekla, že vycházím hezky se všemi. Všichni mě mile přijali. Ale sedli jsme si hodně třeba s Šimonem Bílinou, jsme velcí kamarádi, tam je to vtipný.

A kdo byl vizuálně na první dobrou taková vaše platonická láska?

(smích) To je otázka! Já asi žádnou platonickou lásku nemám, to je dobrá otázka!

Michaela Pecháčková (22. června 2022)

Nebude to právě ten Šimon, který je v srdcích divaček za lamače srdcí?

Ne. Šimon je samozřejmě moc krásný muž, ale jsme kamarádi. Nebo cítím, že jsme kamarádi.

Diváci, kteří „negooglují“ herce ze seriálů to neví. Kolik je vám let a jaké máte ambice?

Je mi osmnáct let. A moje ambice? Jsem hodně cílevědomá, takže se chci věnovat nadále herectví, chci v tom pokračovat. Moc jsem si kdysi přála, aby přišel seriál a přišel. Přála jsem si, aby mi vyšel někdy i muzikál a teď zkouším v Divadle Broadway. Chci si za vším jít a mít kolem sebe báječný lidi, protože to je pro mě základ úspěchu.

A co studium? Dá se snadno skloubit s herectvím?

Neřekla bych, že snadno. Je to opravdu náročné. Studuji pražskou konzervatoř a herectví a do toho točím skoro každý den. Není to lehké, ale profesoři mi vycházejí vstříc. Vážím si toho.

Koho z profesorů, které známe z televizní obrazovky, dovedete vychválit do nebes?

Honzu Potměšila. Mám ho na herectví a je skvělý. To, co mě naučil, to je k nezaplacení.

Jakou optikou coby konzument pohlížíte na český šoubyznys?

Myslím, že bulvár k tomu patří. Je to vlastně součást toho všeho. Pohlížím na to asi kladně. Neřekla bych, že hltám každý rozhovor v bulváru, ale sem tam si nějaký pustím.

Neřekla byste, že je to u nás oproti tomu, co vnímáte na sociálních sítích u zahraničních osobností, tak trochu bizár?

Ne, nemyslím si, že je to bizár. (smích)

Ani malý?

Ne, ne. (smích)

