Byl jsem závislý na heroinu a žil na ulici, vzpomíná manžel Natálie Germáni

Martin Valihora je známý slovenský bubeník a perkusista, který prošel několika popovými, rockovými a jazzovými kapelami, například IMT Smile, Midi, Prúdy, Fermata, Kvartet Gaba Jonáša, Barflies, Deepnspace či Collegium Musicum.

Muzikant nyní zavzpomínal na nejtěžší období svého života, kdy byl závislý na drogách a alkoholu, přespával na lavičkách a jak sám říká žil „prudce nihilisticky“. Přišly koncerty s kapelou Slobodná Európa a metamfetamin. „Oni už tehdy fičeli v tvrdých drogách. Rozhodl jsem se, že to musím vyzkoušet i já. Tak jsem to udělal a hned jsem v tom jel úplně naplno. Už po třech měsících jsem byl na prvním léčení,“ řekl pro web tyzden.sk.

Jeden čas byl závislý i na heroinu. „Šlo to rychle, hned jsem si začal píchat. Potom jsem odletěl do Ameriky. Otec mě tam poslal za strýcem po několika neúspěšných léčeních, abych se dostal z drog. Dostal jsem se ale k jiným drogám. Nebyl to heroin, ale společenské drogy. Bral jsem je a zároveň jsem byl schopen normálně žít,“ popisuje.

Natália Germáni s manželem Martinem Valihorou

Později se vrátil opět domů na Slovensko. „Vrátil jsem se do stejných špatných kolejí. Ulice, drogy, stará komunita kamarádů. Pokračoval jsem v tom, ale už trochu jiným způsobem. Člověk, i když je narkoman, tak nějakým způsobem uvnitř zraje. Šel jsem do krajnosti, žil jsem prudce nihilisticky. Slastně. Ale nechtěl jsem zemřít. Asi to byl jeden z důvodů, proč jsem přežil. A byly tam i jiné důvody, které mě dostaly do bodu, kdy mi ta letargie začala překážet. Ráno vstát, sehnat drogy, dát si dávku. Únava životem, který nikam nevedl. Mezitím mě máma vyhodila z domu, což mi nakonec velmi pomohlo, protože jsem se musel o sebe postarat,“ přiznává manžel herečky Natálie Germáni.

V léčbě závislosti sehrál roli i vztah k dívce, do které byl zamilovaný. „Byla to moje touha po někom, koho jsem chtěl už léta předtím. Rozhodoval jsem se, jestli se vrátím na ulici, nebo půjdu na léčení. Řekl jsem si, že buď budu na ulici, nebo můžu zažít něco nádherného. Tehdy to ještě nebyl vztah, ale jen pocit, touha po někom. Odešel jsem na léčení s tím, že tam budu rok a potom uvidím,“ říká.

„Byla to nově otevřená léčebna, kde bylo jen koště a nějaké koberce. Občas jsme si s ní napsali. Přišlo mi to tak, že když vyjdu ven, budu někdo, kdo stojí za něco, nebo budu ten, který se podřídí a podlehne emocím. Byla to jedna z nejdůležitějších věcí té léčby. Objevení nového světa, neboť ten starý nestál za nic a ty drogy na to byly jen odpovědí. Lákadlo prožít lásku bylo silné. Po roce a půl jsme se setkali a přešlo to do vztahu. Zázrak,“ dodává s tím, že vztah se sice po čase rozpadl, ale léčba byla úspěšná.

Martin Valihora se odborně léčil celkem třináctkrát. Nakonec se zbavil závislosti na drogách i na alkoholu. Dnes je zapřísáhlým abstinentem, s herečkou Natálií Germáni mají dvě dcery. Vzali se loni v listopadu v americkém Aspenu. Jejich první dcera Zuna se narodila na jaře 2020, druhá holčička Vesa pak letos v srpnu.

Natália Germáni je českým divákům známá z pohádky Princezna zakletá v čase, z filmu Amnestie nebo ze seriálu Single Man. Ve snímku Její tělo hraje skokanku do vody Andreu Absolonovou, jejíž sportovní kariéru zastavilo zranění páteře a ona se potom stala světoznámou pornoherečkou. Ve filmu si společně s Germáni zahrál i její manžel, konkrétně v sexuální scéně, kdy natáčí filmová Andrea své první video v porno branži.

VIDEO: Bubeník BATTLE - Martin Valihora vs. Marián Čekovský: