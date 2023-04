Scénu z porna jsem byla ochotná točit jen s manželem, říká Germáni

Film Její tělo pojednává o životě skokanky do vody Andrey Absolonové, jejíž sportovní kariéru zastavilo zranění páteře a ona se potom stala světoznámou pornoherečkou.

„Je tam několik scén, ve kterých se pornem zaobíráme. Jednu z nich jsem točila s mým manželem. Byl úžasný, že do toho šel se mnou,“ pochvaluje si představitelka hlavní role Natália Germáni.

„Šlo o její úvodní scénu do pornoprůmyslu, největší a nejdelší. Napadlo mě, že jsem schopná to přežít, jedině když to se mnou zahraje můj manžel. Ten se tomu podvolil a moc mu za to děkuji,“ dodává herečka.

Její manžel přitom není žádný herec. „Je to bubeník, muzikant,“ dodává herečka s tím, že pojetí nahých scén dlouze diskutovali. „Měli jsme dlouhé rozhovory s režisérkou, kam až jsem schopná jít. Co může a nemůže být vidět. Je to choulostivé téma,“ prozradila Germáni, která je českému publiku známá především z pohádky Princezna zakletá v čase, filmu Amnestie nebo ze seriálu Single Man.

S hudebníkem Martinem Valihorou tvoří pár už několik let. Vzali se loni v listopadu v americkém Aspenu a mají spolu tříletou dceru Zunu, která po mamince zřejmě zdědila její obsesi ve vysávání.

Natália Germáni s manželem Martinem Valihorou

„Má fejkový vysavač, se kterým vysává. My máme doma bílou podlahu, kterou jsem já nevybrala. Už v tom domě byla. V polovině místnosti už je koberec, protože to už jsem nezvládla psychicky. Ráno vstanu a vysávám. Vysáté to vydrží tak pět minut. Uklízím i po paní uklízečce. Ona udělá větší úklid, ale já ještě douklízím,“ prozradila na sebe herečka.