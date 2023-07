Práce pornoherců nejde dohromady s mými morálními hodnotami, říká Natália Germáni

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Konečně jsem se s ní vyrovnala. Trvalo to dlouho, skoro půl roku po natáčení, než jsem na ni přestala myslet a sžila se s tím, že odchází. Bylo to intenzivní natáčení a i její život byl intenzivní,“ říká o filmu Její tělo, který dosud neviděla celý a chce si počkat, až ho bude moct vidět na filmovém plátně.

FESTIVALOVÉ ROZSTŘELY Rozhovory Moniky Zavřelové z hotelu Thermal s filmovými hvězdami i zákulisními osobnostmi festivalu přinášíme v průběhu 57. ročníku karlovarského filmového festivalu denně.

Ačkoliv Andrea Absolonová zemřela v pouhých 27 letech, stihla se výrazně prosadit ve dvou specifických odvětvích: vrcholovém sportu a pornoprůmyslu. Natálie Germáni se tak setkala v rámci filmu nejen s reálnými sportovci, ale také pornoherci. Na otázku, jak k celému prostředí přistoupila, odpovídá: „Snažila jsem se v tom moc nešťourat. Není to téma, kterým bych se chtěla nějak zaobírat, není mi blízké. Vyvolává ve mě spíš nepříjemné pocity než příjemné. To samé platí o natáčení. Pět intenzivních dní, kdy jsme točili na jedné lokaci právě tuto etapu jejího života, mě velmi zasáhlo.“

„V rámci natáčení jsme se setkávali s reálnými pornoherci a sama jsem nevěděla, jak na ně reagovat, protože samozřejmě, jsou to normální lidé, na druhé si představuju, co celý den dělají... Neumím si představit, že bych svou intimitu dokázala takhle vystavit. Je asi zvláštní, že to říkám jako herečka, protože svou intimitu také vystavuji, ale je to o hranicích, které bych nedokázala překročit,“ dodává.

Film Její tělo, jak už název napovídá, přibližuje i téma vztahu každého z nás k vlastnímu tělu i pohledu na těla ostatních. „Každá žena, obzvlášť ženy v pubertálním věku prochází objevováním svého ženství, nějakou proměnou těla. Pro mě však bylo v tomto rozhodující, a kdy jsem se opravdu úplně přijala, moje první těhotenství. V ten moment jsem začala skutečně vnímat, proč moje tělo funguje, jak funguje, jakou má hodnotu a je to neuvěřitelné,“ popisuje.

Svůj osobní i pracovní život má Natália Germáni rozdělený mezi Česko, Slovensko a USA. „Doma jsem ale tam, kde mám zrovna rodinu. V srpnu odjíždíme znovu do USA na delší dobu,“ prozrazuje herečka, která v tuhle chvíli pracuje na získání pracovních víz v USA, aby se mohla ucházet o role i za oceánem.

