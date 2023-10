Není to jen o pornu, říká Natália Germáni o filmu, kde hraje s manželem

JAKÁ BYLA MOJE PRVNÍ REAKCE NA NABÍDKU ROLE PORNOHERCŮ VE FILMU JEJÍ TĚLO

Martin Valihora: Šel jsem do toho po debatě s Natálií, aby se cítila jako doma v intimních scénách. A docela mě to bavilo, oprášit si moje mladá léta, když jsem jako dítě hrál v různých seriálech. Jsem z umělecké rodiny herců, zpěváků a hudebníků, tak to bylo pro mě přirozeně prostředí.

Natália Germáni: U mě to bylo obšírnější, jelikož celý film pojednává o příběhu Andrey Absolonové od jejích sportovních začátků přes pornokariéru až po její smrt. Část o pornoprůmyslu tvořila jen kousek z celého děje. Přesto bylo pro mě při této pracovní nabídce směrodatné, zda jde o silný příběh skutečné ženy, nebo jen o prvoplánovou senzaci. Myslím, že jsme zpracovali poutavý a silný příběh s poselstvím.

CO MĚ PŘI NATÁČENÍ NEJVÍC ZASKOČILO

Martin Valihora: Zaskočila mě určitě moje spontánní reakce na prostředí toho pornoprůmyslu a mrazivost prázdnosti světa a přežívání, které nabízí. Je to degradace našeho libida na naprosto nejnižší úroveň prožitku, ze které když si uděláš čistý konzum, ukradneš si hodně podstatné krásy ze života.

Natália Germáni: To, jak těžké pro mě bylo každé ráno vkročit na lokaci, kde jsme natáčeli scény z období jejího působení v pornoprůmyslu.

NEJRADĚJI NA TĚLE SVÉ PARTNERKY / SVÉHO PARTNERA MÁM

Martin Valihora: Její tělo.

Natália Germáni: Miluji svého manžela jako celek, nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, že by se mi nějaká část jeho těla líbila více nebo méně.

KDY NEBO ČÍM MĚ NEJVÍC PŘEKVAPIL/A

Martin Valihora: Laskání a něha je vždy klíčem ke kvalitě našeho splynutí.

Natália Germáni: Žádostí o ruku v situaci a na místě, kde jsem to skutečně nejméně čekala. (smích)

V ČEM SE VŮBEC NESHODNEME A V ČEM NAOPAK ABSOLUTNĚ SOUZNÍME

Martin Valihora: S mojí ženou nám to funguje právě proto, že si umíme kvalitně popovídat či konfrontovat život, ve kterém žijeme, a sebe v něm. Pokaždé, když někdo z této cesty uhýbá, přestává nám shoda fungovat.

Natália Germáni: Shodneme se v pohledu na život, rodinu, lásku, práci, která je naší vášní. V hodnotách, které vyznáváme. A máme téměř všechny společné koníčky. Neshodneme se určitě v pohledu na pořádný pořádek.

CO SLOVENSKÉHO MI CHYBÍ V AMERICE A CO AMERICKÉHO NA SLOVENSKU

Martin Valihora: V Americe mi chybí možnost odjet kdykoli do přírody. A občas odejít z tlaku města a setkání s nejbližší rodinou. Na Slovensku mi chybí dotek se světovou hudební scénou, což Amerika nabízí maximálně.

Natália Germáni: V Americe mi chybí naše rodina. A na Slovensku mi chybí trošku nadhledu, pohody a obyčejných úsměvů na ulici.

KDY JSME SE O SEBE NAVZÁJEM NEJVÍC BÁLI

Martin Valihora: Během natáčení filmu Její tělo.

Natália Germáni: Já se vždycky trošku bojím, když jdeme od sebe. Nejsem žádný fatalista, ale věci a situace se zkrátka dějí.

MOJE PRVNÍ MYŠLENKA, KDYŽ JSEM SE DOZVĚDĚL/A, ŽE ČEKÁME DALŠÍ DÍTĚ

Martin Valihora: Jedno z největších a nejkrásnějších překvapení v životě, jaké jsem zažil.

Natália Germáni: Zaplavila mě obrovská radost a adrenalin. Bude to chlapeček, nebo holčička? Já myslím vždy dopředu. (smích)

ČÍM MI NAŠE DCERA NEJVÍC PŘIPOMÍNÁ MŮJ PROTĚJŠEK

Martin Valihora: Zatím v ní velký protějšek nevidím, ale určitě je rozumnější, než jsem byl já.

Natália Germáni: Vším komplet. Druhá bude možná pro změnu po mně.

CO NEJBLIŽŠÍHO MÁME V PLÁNU

Martin Valihora: Zkusit štěstí a etablovat se pracovně v Americe.

Natália Germáni: Letos nás ještě čeká společná cesta na filmový festival v Tallinnu, kde proběhne světová premiéra filmu Její tělo. Velice se těšíme a držíme si palce. Následně slovenská a česká premiéra. Potom se pustím do natáčení druhé řady seriálu Iveta. Mateřská dovolená je letos docela busy.

KDE NÁS VIDÍM ZA DESET LET

Martin Valihora: Vidím cestující, interkontinentální karavanu s Valihora gang, která se přesouvá z koncertních pódií na filmové sety a občas si dopřeje rodinnou pohodu v jednom z některých našich domovů.

Natália Germáni: Upřímně, umím si nás představit opravdu téměř kdekoli a myslím, že bychom si to užívali plnými doušky. Hlavně ať jsme spolu a zdraví!

VZKAZ MÉ LÁSCE

Martin Valihora: Miluji tě a strašně tě uznávám!

Natália Germáni: Jsi moje VŠE. Ty víš.