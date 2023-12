Je to bolestivý proces, nic příjemného. Marek Eben o své tvorbě i reinkarnaci

Na pódiích září jako moderátorská hvězda. S kapelou Bratři Ebenové si užívá koncertování už 40 let, právě vydali album Co my víme. Když ale tvoří své písně a texty, které pak posluchače baví nebo vedou k zamyšlení, nejdřív při psaní trpí. „Je to bolestivý proces. Není to nic příjemného,“ přiznává MAREK EBEN (65). Právě moderuje už dvanáctou řadu televizní soutěže StarDance... když hvězdy tančí. Už čtvrtstoletí uvádí svůj pořad Na plovárně, ve kterém si i díky spolupráci s karlovarským filmovým festivalem povídá také s hvězdnými zahraničními hosty, letos třeba s hercem a hudebníkem Russellem Crowem. V rozhovoru pro týdeník TÉMA zavzpomínal i na svoji dětskou roli Válečka – od dotočení seriálu Kamarádi uběhlo 50 let. A kdyby na to přišlo, vždycky by raději plaval, než tančil. | foto: Michal Sváček, MAFRA