Co my víme? S určitostí jen to, že bratři Ebenové vydali novou desku

Slavit ale mohou nejen milovníci jejich hudby, ale také samotní bratři Ebenové, kteří si v letošním roce připomínají čtyřicet let na hudební scéně. To je pořádný závazek, aby deska dopadla dobře. Ovšem v případě Ebenů jsou jakékoliv obavy liché, alba Tichá domácnost, Malé písně do tmy nebo Já na tom dělám patří k tomu nejlepšímu, co tuzemská folková (tu škatulku ale berme prosím v uvozovkách) scéna nabídla a nabízí.

Některé z nových písní už Marek, David a Kryštof představili na koncertech a pozitivní odezva je pro ně potěšující vzpruhou.

„Je to veliké vyznamenání a těší nás to, protože nové album je nervním bodem v životě kapely,“ říká Marek Eben.

„Jedním dílem nebezpečí je už samotné nahrávání, kdy máme různé pohledy na písně i na dramaturgii. Druhou věcí může být zjištění, že na novinky není nikdo zvědavý. Je proto skvělé, když písně nasadíme a s publikem rezonují hned na první dobrou,“ dodává ještě.

Téměř výhradním autorem třinácti nových písniček je Marek Eben, s výjimkou instrumentálky Clafoutis, kterou složil David Eben. Skladby vznikaly v covidovém období, což konkrétně reflektuje třeba titulní píseň Co my víme.

Nahrávku mixoval britský zvukař Phill Brown, který v minulosti spolupracoval s takovými jmény jako Led Zeppelin, Bob Marley, Pink Floyd, Jimi Hendrix nebo David Bowie. Na albu hostují houslista Pavel Fischer a dětský pěvecký sbor Radost Praha se sbormistrem Janem Pirnerem. Grafiku obstarali Karel Haloun s Luďkem Kubíkem.