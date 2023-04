Gábina ze seriálu Kamarádi: konkurzem prošla omylem, ani se ho neúčastnila

Objevila se hned v prvním díle seriálu Kamarádi, který měl premiéru v roce 1971. Do starobylého činžáku na Malé Straně pod Hradem se z Karlových Varů stěhuje k dědovi kluk Tonda, potká se s Ferdou a Valentýnem, kterého nazve Válečkem, a pár hodin se nemohou snést.

Potom proběhnou nádvoří kolem katedrály a Zlatou uličku a skamarádí se. Zásluhu na tom má i Gábina. Potkají ji v zahradě pod Hradčany. Má krásný starý foťák a umí lézt po stromech jako veverka, dokonce vezme na sebe rozbité sklo pařeniště, do něhož zahučí nemotorný Váleček. Divákům je od začátku jasné, že Gábina se nejen stane uznávaným členem klučičí party, což jsme jí my holky i trochu záviděly, ale že bude stát za spoustou dobrodružství. Kdo byla Lenka Pletková a jak se do seriálu dostala?