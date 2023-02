Madonna se po pěti měsících rozešla s mladým modelem

„Byla to jen velmi nezávazná záležitost, takže není zlomená. Jen to přišlo ve špatnou dobu. Má trochu krizi sebevědomí a tohle jí nepomáhá. S Andrewem si užila spoustu legrace, ale nikdy to nebyla láska nebo něco podobného,“ cituje deník New York Post zdroj blízký královně popu.

Bývalý pár se prý seznámil loni při focení nedlouho poté, co se Madonna po tříletém románku rozešla s osmadvacetiletým tanečníkem Ahlamalikem Williamsem (28).

„V poslední době nese hrozně těžce také to, že už nikoho nezajímá, že je v místnosti s ostatními a nikoho nezajímá, přitom to bývalo tak jiné. Nikdy nebyla tak dlouho v nemilosti,“ dodal zdroj deníku New York Post.

Zpěvačka Madonna na cenách Grammy (5. února 2023)

Madonna si vysloužila vlnu kritiky za svůj vzhled, který výrazně změnily kosmetické zákroky. Sama kritiky nařkla z ageismu.

„Opět jsem se stala obětí ageismu a misogynie, které prostupují tento svět, v němž žijeme. Svět, který odmítá oslavovat ženy po 45. roce života. A který cítí potřebu trestat ty ženy, které mají i nadále v tomto věku silnou vůli, jsou pracovité a milují dobrodružství,“ pokračuje zpěvačka.