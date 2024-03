Klára Trojanová má po rozvodu nového přítele i práci. Pomalu se vracím, říká

„Měla jsem zhruba dvanáct let pauzu a teď se pomalu vracím, ale není to až tak úplně jednoduché,“ svěřila se herečka, která s Ivanem Trojanem vychovala čtyři syny a právě kvůli nim odsunula svou hereckou kariéru na druhou kolej.

Synové dospěli a rodiče jsou na ně náležitě pyšní. Jejich manželství se ovšem rozpadlo. Trojanová to loni v pořadu Face to Face komentovala jako těžký rozchod, protože je sama rodinný typ a nikdy nečekala, že ji něco takového potká.

Přiznala, že ji mrzelo, jak byla léta vnímána jen jako manželka Ivana Trojana. „Byla jsem upozaďovaná, že já jsem ta žena, která se stará o ty děti a dělá servis té rodině, protože Ivan pracuje a dělá tu kariéru a má toho moc,“ popsala Trojanová.

Teď se ale rozhodla ke své kariéře vrátit a dokonce začít s něčím zcela novým. „Připadám si pořád trochu nepatřičně, když o tom mám mluvit, ale ano, zpívám,“ říká Trojanová a prozrazuje, že ji k tomu přivedla zpěvačka Bára Basiková.

„Nakázala mi to nekompromisně Bára. Já jsem chodila jen tak si pozpěvovat ke své učitelce na zpěv a Bára mi řekla, hele, to si nebudeš zpívat jen tak pro sebe, to pak nemá vůbec smysl. A pozvala si mě do svého recitálu. A řekla mi, že v tom budu pokračovat. Takže se mě takhle ujala a bylo to moc hezké. Ale nejsem zpěvačka,“ vysvětluje.

Příležitost zpívat dostala i v divadle, a sice v rámci poetické divadelní inscenace ze života básníka Bohuslava Reynka a jeho ženy, básnířky Suzanne Renaudo, kterou hraje.

Spokojená je znovu i v osobním životě. Na křtu kuchařky Romana Vaňka se objevila ruku v ruce s novým přítelem, architektem Michalem Havelkou. Na křtu byl i její syn František Trojan.