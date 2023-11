Věřím, že láska ještě přijde. Ale muže jsem nepochopila, říká Kolomazníková z Holek

Kláro, měla jste letos hodně práce? Co vás bavilo?

Letos se naštěstí té práce nahrnulo daleko víc než loňský rok. Kromě vystupování a moderování jsem taky součástí Projektu 23, který vznikl, když jsem byla zazpívat v ženské věznici v Drahonicích. Natočil se o tom dokument a odstartoval projekt, který se zabývá nejen vězeňskou tematikou. Nazpívala jsem i duet s Romanem Ondráčkem a nově spolupracuju se skupinou Maxíci. Máme písničkový pořad, se kterým jezdíme do školek, škol nebo na různé dětské akce. No, a nedávno jsem zpívala na benefi čním koncertu zpěváka a producenta Martina France Kdo má rád v Nových Hradech. Byla tam moc příjemná atmosféra a peníze, co jsme vybrali, putovaly na nákup dětských postýlek do nemocnice v Prachaticích. A spousta mě toho ještě čeká.