Otec mé dcery? Zadlužený manipulátor, říká Kolomazníková ze skupiny Holki

Klára Kolomazníková je česká zpěvačka a bývalá členka populární dívčí skupiny Holki, která působila v původní čtyřčlenné sestavě od roku 1999 do roku 2003.

„V osmnácti jsem studovala konzervatoř a hned v prvním ročníku jsem měla obrovské štěstí. Šla jsem na konkurz, zazpívala písničku Víš, lásko a hudební producent a zakladatel skupiny Holki Peter Fider mě vybral jako jednu ze čtyř zpěvaček. Natočili jsme první singl s názvem Už mi nevolej a všechno se hrozně rychle rozjelo,“ popisuje Kolomazníková v novém dílu pořadu 13. komnata.

Po několika letech se všechny dívky vydaly vlastní cestou. Tři z nich se časem znovu daly dohromady, ale Klára se již věnuje vlastní kariéře, přestože ne vždy se jí zcela dařilo. Několik let však působila v Divadle Semafor, vydala čtyři sólová alba a napsala knížku.

Skupina Holki v roce 2003. Zleva: Radana Labajová, Nikola Šobichová, Kateřina Brzobohatá a Klára Kolomazníková

Ještě složitější to bylo v jejím osobním životě. V roce 2008 se po osmi letech a prakticky před svatbou rozešla s DJem a moderátorem Patrikem Roklem, synem Rudolfa Rokla, dvorního klavíristy zpěváka Karla Gotta. Hned v následujícím roce se pak provdala za nového partnera. Manželství se však brzy rozpadlo. Další láska přišla záhy na to. Zamilovala se do muže, s nímž má dnes už skoro třináctiletou dceru Valerii.

„Na jedné akci, kde jsem zpívala, jsem potkala budoucího otce své dcery. Působil na mě velmi sympaticky, měl velké charisma. Po rozvodu je člověk také trochu citově rozbitý a navíc jsem byla ve věku, kdy už jsem toužila po dětech. On u mě tehdy vlastně hned začal bydlet a po třech měsících vztahu jsem otěhotněla,“ popisuje zpěvačka s tím, že její dnes už bývalý partner Václav Novák byl velmi zdatný lhář a zadlužený manipulátor. Často si půjčoval peníze, ale nesplácel je. Nakonec se kvůli němu u banky zadlužila i sama Klára.

„Dlouho jsem doufala, že se ke svým problémům, do kterých mě také bohužel zatáhl, postaví čelem. Ale nestalo se to. Byla jsem těhotná, styděla jsem se za to, jakého partnera a budoucího otce svého dítěte mám vedle sebe a koho jsem si to vybrala,“ říká s tím, že po ročním vztahu šli od sebe. Stala se matkou samoživitelkou a od té doby se s Novákem soudila o alimenty.

Navíc měla dlouhodobé problémy se zažíváním, na kterých měl podle lékařů svůj podíl stres. Několik let trvalo, než přišli na to, že Klára trpí Crohnovou chorobou. Nakonec musela kvůli stenóze (zúžení střev) podstoupit i operaci.

„Nebyla to úplně jednoduchá operace. Původně mi řekli, že mi vezmou přibližně patnáct centimetrů střeva, nakonec to ale bylo hodně přes čtyřicet. Bála jsem se hodně toho, abych neměla vývod. Po třech čtyřech dnech od operace se má střevo aktivovat a vy si můžete poprvé dojít na záchod. Měla jsem z toho tehdy obrovský strach a pocit, že se mi břicho snad roztrhne,“ vzpomíná Kolomazníková.

Byla nucena upravit jídelníček a podstupuje velmi nákladnou biologickou léčbu, která u ní ovšem jako jediná funguje. Výrazněji zhubla a dnes si musí dávat velký pozor, co a kdy sní. Věří, že po absolvování léčby se její zdravotní stav upraví do stabilizované formy a doufá, že brzy konečně najde toho pravého partnera pro život.

VIDEO: Skupina Holki ve videoklipu Jsi senzační: