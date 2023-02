S tchyní jsme si od první chvíle nepadli do oka, prozradil Střihavka

„Ten koncept spočívá v tom, že já tam nejsem za úplně čistokrevného moderátora, ale jsem spíš partner tomu hostovi, a měl by to být takový dialog mezi dvěma muzikanty,“ vysvětlil Kamil Střihavka s tím, že chce ukazovat své hosty v jiném světle.

„Většinou natáčíme u nich v privátu. A vždycky, když si dělám přípravu, se o svém hostovi snažím dopídit něčeho, co jsme o něm ještě nevěděli. Co ještě nikomu neřekl. A to je vlastně můj cíl, protože vím z vlastní zkušenosti, že mi nedělá dobře, když se mě ptají pořád na stejné věci už třicet let,“ řekl.

Neopouští ani svoji dráhu hudební a stále zpívá, hraje v několika kapelách, dokonce napsal a režíroval svoji vlastní hru. „Mě ta kreativní práce prostě baví,“ dodal muzikant, kterého si jen těžko dokážeme představit bez jeho bujné hřívy. „Když jsem byl mladý, tak to byl určitý vzdor vůči společnosti a vymezení se. A teď je to to samé, protože v tomhle věku už je to zase nepatřičné. A proto si to nechávám!“

Kamil Střihavka je otcem dvou, dnes už dospělých dcer, které podle svých slov vychovával přísně, ale s láskou. „Když se holky narodily, tak jsem trpěl, když jsme přišli do nějaké hračkárny, protože nejdřív jsem si prošel ty uličky, kde byly samopaly, meče, tanky, autíčka, a pak jsem to ohnul doleva a tam jsem řešil ty poníky a barbíny,“ vzpomínal rocker.

Svěřil se také, že když dcery dospěly a přivedly si domů partnery, neměl s tím žádný velký problém. „Ta starší Evička si přivedla muzikanta. Já jsem jí vždycky říkal: Hlavně si prosím tě nenabrnkni muzikanta, a už vůbec ne bubeníka,“ popsal s úsměvem. „Takže přinesla domů bubeníka, a já jsem si ho po pár týdnech a měsících tak zamiloval, že jsem mu jednou říkal tak jako otcovsky: Ty jsi takový můj nikdy nenarozený syn. A ta moje dcera se na mě podívala a řekla, ale tati, on už tatínka má.“

Horší to prý bylo, když se Kamil Střihavka ucházel o svoji ženu, neboť si od prvního okamžiku příliš nepadl do noty se svojí budoucí tchyní. „Už při první seznamovací návštěvě, když jsme dojedli, chtěl jsem jí dát najevo, že nejsem žádné ořezávátko, tak jsem si utřel pusu a řekl jsem: Jídlo bylo dobré, takové teplé. A od té doby už to byla jenom válka,“ prozradil s tím, že nakonec si k sobě cestu přeci jen našli, ale „na dištanc“.

Zavzpomínal i na svoji nejslavnější roli, která ho katapultovala mezi nejznámější zpěváky. V hlavní roli v muzikálu Jesus Christ Superstar vystupoval po čtyři roky každý den kromě pondělí. „Byli jsme mladí a ten sukces nás strašně nakopával. Byli jsme taková zvláštní komunita lidí. Dnes by se použil výraz, že jsme žili ve své bublině. Vznikaly tam nové hudební projekty, rodily se nám tam děti, vznikaly nové partnerské vztahy a já sám jsem tam udal osm štěňat. Bylo to krásné období a hodně nás to motivovalo. Nebyl čas na odpočívání,“ řekl.

A v bublině žije i nyní, ale teď už jen v té rodinné. „Jsem hrdý dědeček dvou vnoučat. Jsem aktivní děda a taky mazlivý,“ řekl na závěr Kamil Střihavka a dodal, že na rozdíl od některých kolegů, kteří se stydí za to, že už jsou dědky, on to považuje za krásné a radostně to křičí do světa. „Já jsem šťastný, jenom když jsem v jejich přítomnosti.“