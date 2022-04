Táta zuřil, že jsem si našla muzikanta, říká dcera Kamila Střihavky

„Eva uspořádala hudebně-divadelní festival za účelem toho, aby si našla kluka,“ práskl na partnerku Adam Koller. „Přišlo mi dobrý nahnat kluky na jedno místo, že si pak vyberu,“ potvrdila Eva Střihavková.

„Byl jsem rád, když zavolala, že v našem kompletně nezaplněném diáři si zahrajeme někde v Hlubočepích. Okamžitě jsem to potvrdil, přijeli jsme do nějaké čtyřky u železničního přejezdu. Tam jsem ji uviděl a okamžitě jsem se zamiloval,“ přiznal Koller. „Byl jsem nesmělej, koukal jsem na ni ze třiceti metrů. Koncert skončil, Eva druhý den čekala záplavu zpráv od kluků z kapel, ale napsal jsem jenom já. A už jsme spolu dvanáct let.“

„Třináct,“ opravila ho okamžitě Střihavková s tím, že láska na první pohled to z její strany nebyla. „Jiskra přeskočila asi po měsíci. Nechávala jsem si otevřený vrátka, musela jsem zjistit bytový podmínky. Účel byl najít si chlapa a odstěhovat se.“

Z výběru partnera nebyl její otec Kamil Střihavka úplně nadšený. „Táta byl rozzuřenej. Říkal: ‚Muzikant? Tak to je konec, to bude hrozné, život s muzikantem… Ne všichni jsou jako já!‘ Pořád to opakoval. Pak se s tím smířil a teď mu říká ‚Můj nikdy nenarozený syn‘. A miluje ho. Tak dobrý,“ řekla úlevně Eva Střihavková.

Adam Koller a Eva Střihavková

Spisovatelka také prozradila, že otec byl na ni odjakživa přísný. Prošla důkladnou hudební výchovou, od malička chodila na zpěv, na hudební nauku, violoncello.

„Dělala jsem to asi do čtrnácti let. Tatínek obecně těžce nesl, když jsem s něčím skončila. Nechtěl ze mě mít zpěvačku, ale olympionika. Dělala jsem balet, karate, ping-pong, volejbal, basketbal, veslování, přespolní běh. Pochopil, že ze mě nebude olympionik, ve chvíli, kdy se mi při přespolním běhu krátce po startu vykloubilo koleno a já jsem se vrátila zpátky na start. Tam mě seřval, že jsem se měla doplazit do cíle. ‚Do startu se nevrací,‘“ řekla s tím, že od té doby nemusela dělat tolik sportů, už jenom veslovala.

„Ale tam to pochopil trenér, že nebudu olympionik,“ přiznala Střihavková, která čeká s Adamem Kollerem druhé dítě a prozradila také pohlaví miminka. „Bude to holčička.“