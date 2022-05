Zalhal jsem mámě a přehlédl náklaďák, říká cyklista Ježek o tragické nehodě

Sportovní kariéru pověsil Jiří Ježek na hřebík po víc než dvaceti letech závodění. „Nechtěl jsem se sportu vzdát, protože ho tolik miluju,“ přiznal bývalý profesionální cyklista a nejúspěšnější český sportovec paralympijské historie v pořadu Povídej.

Do sportu se zamiloval už v sedmi letech. „Už jako malý kluk jsem propadl myšlence, že budu reprezentovat tehdejší Československo ve fotbale. Abych pro svůj sen něco udělal, začal jsem v devíti letech hrát za žáčky Sparty,“ vzpomíná. Svůj dětský sen žil ještě následující rok a půl. Vše ale změnila tragická nehoda, při které přišel o část nohy.

„Zalhal jsem tehdy mámě a místo tréninku šel s kamarády ze školy hrát fotbal na letenskou pláň. Špatně jsem se rozhlédl a přeběhl silnici ve chvíli, kdy tudy projížděla nákladní Tatra. Měl jsem smůlu a strčil nohu pod zadní kola rozjetého auta. Udělalo to jenom křup. Hned jsem věděl, že je něco špatně,“ popsal Ježek s tím, že ještě v sanitce doufal, že má jen zlomeninu.

„Až když jsem se probudil po šestihodinové operaci v nemocnici, zjistil jsem, že mi pod kolenem chybí kus nohy. Bylo mi jasný, že můj život už nebude jako dřív,“ říká sportovec, který se po nehodě musel znovu učit chodit a běhat.

Lékaři mu dávali tři čtvrtě roku na to, než se bude moct vrátit zpět do školy. Ježek to ale zvládl mnohem rychleji. „Nehoda se stala v březnu. Díky sportovnímu talentu i mámě, která mě ohromně podporovala, jsem se přes prázdniny naučil chodit tak, že jsem mohl přijít v září do školy s taškou na zádech bez jakýchkoli berlí. Tím jsem nepřišel o své spolužáky. Bylo to moje první vítězství,“ svěřil se Ježek, ze kterého je dnes moderátor.

Láska ke sportu mu zůstala, s handicapem se sžil a začal se věnovat cyklistice, ve které dosáhl velkých úspěchů. Šestkrát vyhrál paralympiádu a šestkrát se stal mistrem světa. V roce 2014 ale přišla další rána. Ježek během jednoho ze závodů upadl a utrpěl velmi vážná zranění, na nějaký čas dokonce skončil v umělém spánku.

„Zní to hrozně hloupě, ale měl jsem štěstí, že jsem měl druhou nehodu. V té době jsem byl na vrcholu kariéry a cítil se nesmrtelný. Říkal jsem si, že můžu závodit dalších deset let. Pak se ale stal těžký úraz. Bylo jasný, že už nebudu takový šampion jako doposud. Od té doby jsem žádný závod nevyhrál. Nehoda mi strašně ulehčila pozdější odchod,“ vysvětluje paralympionik.

K závodění se po nehodě vrátil ještě na další tři sezóny. „Vrátil jsem se kvůli mé lásce ke sportu,“ doplnil Ježek, který ukončil kariéru profesionálního sportovce před pěti lety.

„V roce 2017 jsem měl rozlučkové turné, které končilo v Japonsku. Bylo to úžasné a podařilo se mi naplnit i to, co jsem dřív slíbil Věře Čáslavské. Ona měla v Japonsku díky olympiádě obrovské jméno a jednou mi říkala, ať jí slíbím, že se do této země jednou podívám, že se ze mě pose*ou,“ říká.

Dnes už Jiří Ježek nezávodí. „Doma mám pořád osm kol a nějakých šest nebo sedm protéz. Na každou aktivitu, kterou si člověk s handicapem zvolí, je totiž speciální protéza. Já mám například speciální protézu na kolo, na běhání, volejbal a jednu takovou tu slušnou oblekovou, kterou jsem používal i tady do televize, když jsem moderoval,“ dodává.

V roce 2020 se sportovec pustil do další profesní etapy, stal se moderátorem sportovních zpráv na televizi CNN Prima NEWS. Na této pozici působil do ledna 2022, poté přešel do týmu Českého rozhlasu.