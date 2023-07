Workoholik a potížista na penzi. Rodáci mi zlomili vaz, vzpomíná režisér Adamec

Pod jeho režisérským vedením vznikala díla, která si vydobyla místo ve zlatém fondu České televize. Kdo by neznal seriály Zkoušky z dospělosti, Sanitka nebo pohádku Princové jsou na draka? Přesto se po revoluci z JIŘÍHO ADAMCE (75) stala v televizi persona non grata. Nebyl přímo „odejit“, jen mu nabídli místo vrátného. Odmítl. O pár let později se dokázal do své branže vrátit. A s ním přišly další televizní hity, třeba seriál Pojišťovna štěstí. V poslední době opět netočí a je s tím smířen: „Rád bych pracoval, ale jsem už důchodce. Nikdo mě nepotřebuje. Jsem totiž workoholik a potížista. Pořád jsem během natáčení něco chtěl, protože jsem si přál, aby to bylo nejlepší.“ | foto: Neff David, MAFRA