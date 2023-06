Sociální sítě nás manipulují, řekla se slzami v očích Jenna Ortega

„Chci, aby nás lidé mohli poznat i za kamerou a uvědomit si, že bychom nikdy neměli být stavěni na piedestal,“ vysvětlila herečka. „Čím víc jsem byla na očích, tím víc se na tom lidé přiživovali a využívali toho. Velmi snadno pocítíte, jako byste ztráceli kontrolu,“ přiznala se slzami v očích.

Podle ní jsou sociální sítě toxické, manipulují realitu a nutí jejich uživatele se vzájemně porovnávat. „Sociální sítě dělají všem v našem věku to stejné. Je to taková srovnávací hra. Ovlivňuje to mentalitu. Je to velmi manipulativní. Jsem vždycky nervózní, když tam mám něco přidat nebo napsat, nebo dokonce být sama sebou,“ řekla herečka, která si ovšem uvědomuje, že k její profesi už sociální sítě patří a obsazení do rolí občas souvisí i s tím, kolik má daný herec sledujících.

Jenna Ortega se v hereckém světě pohybuje už od dětství. Jako dětská hvězda společnosti Disney prošla mediálním školením, kde jí údajně bylo řečeno, aby „třikrát denně zveřejňovala příspěvky, získala co nejvíc sledujících a zapojila se do komunikace s fanoušky, aby propagovala svůj pořad.“