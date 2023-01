Falešný svět sociálních sítí prohlubuje traumata, říká Martina Babišová

Jak se to tak stane, že se herečka pustí do psaní knihy?

To vám jednou tak úplně z ničeho nic přijde nabídka od nakladatelství na základě toho, že viděli film s vámi a přečetli si, že ráda píšete. No a když taková nabídka přijde, tak neřeknete ne, protože to je přece cool mít vlastní knížku a být spisovatel, ne? Ze začátku jsem si myslela, že to bude něco ve stylu herečka píše fejetony, hodí nějaké myšlenky o životě a cestování na papír, ale pak to skončilo v koši a pustila jsem se do pořádného románu. Takže nakonec je kniha s názvem Sundat se jak Fénix beletrie. Jde o příběh mého alter ega, hlavní hrdinkou je zpěvačka. Ale jinak příběh dost kopíruje můj život, moje pocity, jakkoli jsem některé věci změnit prostě musela.

Když kluk udělá něco po svém, bere se to, jako že je osobnost. Když to tak udělá holka, nemyslí na rodinu. Martina Babišová