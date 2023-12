Pro splnění přání se musíš i snažit, říkají Jana Boušková a Václav Vydra

Nejprve vběhli do lokálu nejstarší žižkovské hospody U Slovanské lípy jejich dva psi. Přátelsky se přivítali s obsluhou i se mnou a vzápětí vešli Jana Boušková a Václav Vydra. Čas si udělali mezi zkouškami na svých domovských scénách a natáčením komentářů do pořadu Prostřeno. Vyprávěli o společných začátcích, o tom, jak si na Janu musel Václav počkat, ale i o životě na vesnici. Zavzpomínali také na své první společné Vánoce, kdy to mezi nimi všechno začalo.

Jak je to dlouho, co jste se přestěhovali z Prahy na Slapy?

Václav: Už to bylo deset let!