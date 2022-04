Kůň nás nepotřebuje tolik jako pes, je spíš podobný kočce, říká Václav Vydra

Napadá vás nějaký dobrý vtip, který by nás v této těžké době aspoň na chvíli pobavil?

(dlouze přemýšlí) Pacient si stěžuje primáři: „Pane doktore, slyšel jsem, že by mě měli operovat medici.“ On mu vysvětluje: „To víte, pane, musí se to někde naučit.“ Pacient namítá: „Ale co když se to nepovede a umřu?“ Doktor na to: „Tak dostanou pětku.“ Tenhle fór mi vyprávěl kamarád. Tak to mám radši než si to přečíst na internetu, tam mi vtipy přijdou strašně neosobní.

Koně mají v hlavě džípíesku. Trefí dokonale. Jediné nebezpečí je, že jim v cestě může stát něco, co postavil člověk, třeba plot nebo silnice. Václav Vydra herec