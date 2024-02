Rasismus, nebo jen mediální cirkus, ptají se kolegové Bendiga. Zpěvák mlčí

Jana Bendiga se loni veřejně zastali například herečka Jitka Čvančarová, zpěvačky Lucie Bílá a Emma Smetana, zpěvák Matěj Ruppert či bývalá první dáma Dagmar Havlová.

Fanoušci i překvapení kolegové z branže, kteří zpěváka po údajném rasistickém útoku otevřeně podpořili na sociálních sítích, nyní čekají, jak se celá situace vyvine. Na profilech Bendiga na Facebooku i Instagramu se během středy a čtvrtka objevilo mnoho negativních komentářů, které stále přibývají a jsou průběžně promazávány.

„Cítil jsem potřebu se pana Bendiga zastat a dát to veřejně najevo. Jestli vyšlo najevo a potvrdí se, že to byl domluvený cirkus pro média, je to na svědomí Bendiga a druhého pána. Každopádně se mi to vůbec nelíbí a myslím si, že to spíš vypovídá o Bendigovi a jeho počínání,“ řekl zpěvák Matěj Ruppert pro pořad Showtime.

Bendigova kamarádka, zpěvačka Markéta Konvičková se k celé věci nechce vyjadřovat. „Nevím, jak to bylo. Nerada bych se k tomu vyjadřovala. Omlouvám se. Myslím si, že ani Honza se k tomu nevyjádřil,“ vysvětluje.

Muž v červené bundě posypal Jana Bendiga na Slavících moukou (listopad 2023)

„Já jsem byla překvapená. Ale stále říkám, že v mém věku nemám právo soudit. Že lidi udělají někdy věci, ze kterých jsme překvapení, ale záleží potom na nich, jak se k tomu do budoucna postaví,“ dodává módní návrhářka Beata Rajská.

K momentální situaci se vyjádřil i Daniel Maršalík, PR manažer televize Nova, která vysílala přímý přenos ze slavnostního galavečera. „Pokud se potvrdí, že incident byl zinscenován, jsme zklamáni, že někdo využil předávání cen Český slavík, který je již více než šedesát let oslavou české hudební scény, ke svému vlastnímu zviditelnění. Také je nám velmi líto, že zpěvák, kterému jsme dokonce dali příležitost vystoupit v programu živého přenosu, uvrhl negativní světlo na celý galavečer,“ řekl.

Jako jedna z mála se zpěváka nyní zastala bývalá miss Diana Kobzanová, manželka hokejisty Michaela Frolíka. „Prosím, nepranýřovat Bendiga. Tohle je celý jen ukázka toho, jak je celý insta svět trapný a povrchní. Přiživit se čísly na někom, kdo trpí a je utlačován. Všichni sejí vyjádření jak bába makový pole, aby líp prodali nějaký bezcenný promo kódy. Hlavně ať to sype lajky a komenty. Myslím si, že každému příčetnému bylo jasné, že je lepší držet hubu a jen se koukat. Nepoučitelný. Honzo, za mě dobrá lekce těm, co sežerou všechno a obhájili by i ho*no, jen aby se přiživili. Já jsem naštěstí na mateřské a neplatí mě spolupráce (jen Frolda, toho nesmím nas*at). Tak si můžu říkat co chci, to je tak krásný,“ napsala v pátek na Instagram.

Televize CNN Prima News ve středu večer v pořadu Showtime informovala s odkazem na mluvčího pražské policie Richarda Hrdinu o tom, že listopadový incident před vyhlašováním ankety Český slavík, při němž muž posypal zpěváka Jana Bendiga moukou a vykřikoval při tom rasistické urážky, byl zinscenovaný.

„Kriminalisté celý incident na Českém slavíkovi prověřili a detektivové z odboru extrémismu a terorismu zjistili, že oba účastníci se na celé události domluvili. Z tohoto důvodu nebyl spáchán žádný trestný čin a celý případ byl odložen. Oba jsou ale podezřelí z přestupku křivé vysvětlení a případ předáme příslušnému správnímu orgánu k prošetření. Oběma aktérům hrozí pokuta až padesát tisíc korun,“ řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Bendigův manažer a zároveň partner Lukáš Rejmon zinscenování scénky ve středu po telefonickém dotazu vyvracel s tím, že je to nesmysl a o ničem neví.

Podle mluvčího policie Hrdiny však byli se situací všichni zúčastnění obeznámeni. „To, že se dopustili nějakého přestupku, a samozřejmě, že jsme ten případ odložili, tak o tom jsme všechny zúčastněné řádně obeslali. Přestupku křivého vysvětlení se dopustili dva z účastníků celého incidentu,“ uvedl.

„Čekáme na policii, proč se tak rozhodla,“ vyjádřil se Rejmon ve čtvrtek pro televizi ÓČKO.

Fanoušci komentují na Facebooku Jana Bendiga informaci policie, podle které byl listopadový incident před vyhlašováním ankety Český slavík, při němž muž posypal zpěváka moukou a vykřikoval při tom rasistické urážky, zinscenovaný. (22. února 2024)

Incident se stal 24. listopadu 2023 před vyhlášením výsledků ankety Český slavík. Bendiga tehdy zasypal muž na červeném koberci moukou a počastoval ho rasistickými nadávkami. Zpěvák se následně odebral do zákulisí. Podle jeho partnera se psychicky zhroutil, na slavnostním večeru ho přitom později čekalo v přímém přenosu hudební vystoupení se zpěvačkou Monikou Bagárovou.

Po „útoku“ pokračoval Bendig ve hře dál. Tvrdil, že ho to zlomilo. „Furt nenalézám ty správný slova co k tomu říct. Mrzí mě to. Opravdu moc. To, že celej život musím stále určité lidi přesvědčovat o tom, ať mě neházejí do jednoho pytle a nekoukají na mě skrz prsty, je už někdy psychicky fakt unavující. Nebudu lhát, ale včera mě to chvíli po tom incidentu totálně zlomilo a nevěděl jsem, co si mám myslet a co dělám špatně…,“ psal Bendig na Facebooku.

Na sociální síti se vyjadřoval i „útočník“. „Rád bych se omluvil Janu Bendigovi za to, co proběhlo teď v pátek na Českém slavíkovi. Nebylo to nic osobního a rozhodně to nebylo nic rasistického. Myslím, že žádnou narážku jsi slyšet nemohl, nevím, proč to některá média zveřejňují. Nic takového jsem neřekl,“ uvedl na Instagramu muž s uživatelským jménem Vlk Luk Proch a zveřejnil svůj snímek ze služebny policie, kam přišel podat vysvětlení.

Na internetu také kolovalo video ze srpna, na němž si Jan Bendig s útočníkem připíjí v baru. „Jana Bendiga osobně neznám, byl jednou u mě v baru. Jednou jsme si tam řekli, já jsem Lukáš, já jsem Honza, to je vše. Takže video, které koluje na internetu, o tom, jak se známe, to nic není,“ tvrdil na podzim.