Nejsem nácek. Šlo o něco jiného, říká muž, který útočil na Bendiga

„Rád bych se omluvil Janu Bendigovi za to, co proběhlo teď v pátek na Českém slavíkovi. Nebylo to nic osobního a rozhodně to nebylo nic rasistického. Myslím, že žádnou narážku jsi slyšet nemohl, nevím, proč to některá média zveřejňují. Nic takové jsem neřekl,“ uvedl na Instagramu muž s uživatelským jménem Vlk Luk Proch a zveřejnil svůj snímek ze služebny policie, kam přišel podat vysvětlení.

„Přišel jsem, hodil jsem mouku, prostě jsi tam byl první. Kdokoli jiný by tam byl první, tak se to prostě stane. Byl jsem tam cca o 20 minut dřív, ale nečekal jsem, že zrovna ty tam budeš první,“ vysvětlil.

„Ale musel jsem. Jedná se tady prostě o narušení Českého slavíka obecně. Bezpečnost, ta je na prd,“ dodal s tím, že „nemá nic proti Romům, není žádný xenofob ani nácek“.

Vyvrátil taky informaci o tom, že celá scénka s moukou byla nahraná ve snaze zviditelnit zpěváka. Na internetu se totiž objevilo během víkendu video ze srpna, na němž si Jan Bendig s dotyčným připíjí v baru. To útočník na Instagramu potvrdil.

„Jana Bendiga osobně neznám, byl jednou u mě v baru. Jednou jsme si tam řekli, já jsem Lukáš, já jsem Honza, to je vše. Takže video, které koluje na internetu, o tom, jak se známe, to nic není. Tady šlo o bezpečnost. Chtěl jsem prostě ukázat, že ti bezpečáci tam jsou uplně na ho*no,“ vysvětlil motiv svého jednání a s díky odmítl pozvání na koncert Jana Bendiga, s nímž zpěvák přišel den po incidentu ve svém vyjádření na Facebooku.

Případem se zabývá policie, které již útočník v neděli večer podal vysvětlení. Bendigovi i jeho příteli Lukáši Rejmonovi se prý již omluvil i osobně.

Je to frajer, říká Bendig

Jan Bendig jeho omluvu přijal a mrzí ho dohady o sehranosti scénky. „Není mi fakt příjemné řešit tuhle kauzu stále dokola. Ale nic jiného mi nezbejvá. Myslel jsem, že jsem ji uzavřel svým prvním prohlášením kde jsem mluvil o tom, že celý svůj život musím lidi přesvědčovat o tom ať mě nehází do stejného pytle. A ono se to zase stalo…! Zase musím některé přesvědčovat, že opravdu nemám za potřebí po sobě házet mouku abych byl „slavnej“ a psalo se o mě!“ rozčílil se zpěvák na Facebooku.

„Tenhle kluk udělal blbost! Ale na rozdíl od některých se k tomu postavil čelem a dnes se mi omluvil. Vysvětlil mi proč to udělal a uznal chybu. Jasně, že bych mu nejraději vlepil facku protože jsem si musel vedle podpory opět vyslechnout nepěkné věci, které poslouchám celý život. Ale i já v životě udělal spoustu chyb a dávat druhé šance je lidské a důležité. Takže jeho omluvu beru a věřím, že se poučil. V mých očích není za hlupáka…je to frajer, že uměl uznat chybu takhle veřejně! Za hlupáky považuji ty, kteří měli chuť mě poškodit a chtěli to otočit na to, že jsem to zinscenoval já! Styďte se!“ dodal.