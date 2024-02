Útok moukou byl podvod. Bendigovi hrozí trest, že úřady zaměstnal zbytečně

„Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu incident na českém slavíkovi prověřili a zjistili, že oba účastníci byli domluveni. Z toho důvodu se trestný čin nestal a celý případ byl odložen. Všichni aktéři jsou však podezřelí ze spáchání přestupku křivé vysvětlení a věc bude předána příslušnému správnímu orgánu k prošetření. Hrozí jim pokuta až do výše 50 tisíc,“ potvrdil redakci iDNES.cz Hrdina.

Bendigův manažer a partner Lukáš Rejmon o zinscenování scénky neví. „Nechápu, proč by to mělo být zinscenované,“ řekl redakci Showtime.

Po „útoku“ pokračoval Bendig ve hře dál. Tvrdil, že ho to zlomilo. „Furt nenalézám ty správný slova co k tomu říct. Mrzí mě to. Opravdu moc. To, že celej život musím stále určité lidi přesvědčovat o tom, ať mě neházejí do jednoho pytle a nekoukají na mě skrz prsty, je už někdy psychicky fakt unavující. Nebudu lhát, ale včera mě to chvíli po tom incidentu totálně zlomilo a nevěděl jsem, co si mám myslet a co dělám špatně…,“ psal Bendig na Facebooku.

Na sociální síti se vyjadřoval i „útočník“. „Rád bych se omluvil Janu Bendigovi za to, co proběhlo teď v pátek na Českém slavíkovi. Nebylo to nic osobního a rozhodně to nebylo nic rasistického. Myslím, že žádnou narážku jsi slyšet nemohl, nevím, proč to některá média zveřejňují. Nic takového jsem neřekl,“ uvedl na Instagramu muž s uživatelským jménem Vlk Luk Proch a zveřejnil svůj snímek ze služebny policie, kam přišel podat vysvětlení.