Útok moukou byl podle policie zaplacený. Nic jsem neplánoval, opakuje Bendig

„Ze zaslaného výpisu z bankovního účtu jsou mimo jiné patrné následující transakce, kdy (začerněné místo) byl proveden vklad na účet bankomatem. Tyto vklady se shodují s výpovědí (začerněné místo), kterou učinil do úředního záznamu o podaném vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu,“ stojí v usnesení.

Je tam také vypsáno hned několik telefonních spojení, ke kterým došlo mezi útočníkem a někým ze strany zpěváka. Zda se jednalo přímo o Bendiga, není jasné.

„Já jsem nic neplánoval, já jsem s ním nekomunikoval,“ trvá na svém Bendig. „Čeká mě správní řízení a tím to uzavírám,“ dodal. Zároveň ovšem v rozhovoru prohlásil, že hodlá bojovat za očištění svého jména.

„Chci bojovat za to, co říkám. Pracujeme na tom, ale nebudu s vámi rozebírat podrobnosti,“ reagoval na otázky moderátorů. „Já v tom nemám prsty. Já za tím nestojím. A co chcete dál? Já vám tady nebudu nic vysvětlovat. Já to vyřeším sám, se svými lidmi a dokážu, že mám pravdu,“ uvedl.

Na další naléhání už reagoval podrážděně. „Já se s vámi o tom nechci bavit. To není policejní výslech,“ řekl, když nedokázal vysvětlit zmíněné telefonáty.

Případnou pokutu je ochoten zaplatit, protože mu „nic jiného nebude zbývat.“ Z ničeho jiného ale strach nemá. „Já se nebojím, protože vím, že mám čisté svědomí, že svou práci dělám s láskou, miluji svoje fanoušky. Teď je důvod, abych makal a ukázal, že za mě mluví hudba,“ dodal.

Policie útok, kdy barman Lukáš Procházka přišel na červený koberec před předáváním hudebních cen a vysypal na romského zpěváka pytlík mouky, řešila původně jako výtržnictví.

„Při trestněprávním posuzování této konkrétní prověřované věci, s přihlédnutím k provedeným výslechům osob, provedeného šetření ve věci, vyhodnocení zaslaných informací podléhajících bankovnímu tajemství, vyhodnocení informací o uskutečněném telekomunikačním provozu, dospěl policejní orgán 1. OET k závěru, že v tomto konkrétním skutku se nejedná o výtržnost,“ uvedla policie k případu útočníka s tím, že muž čin provedl po vzájemné domluvě.

Věc postoupila do správního řízení, kde zpěvákovi hrozí až padesátitisícová pokuta za křivé vysvětlení.