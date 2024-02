Útok jsem nepřipravoval a budu se bránit, říká Jan Bendig ke kauze s moukou

„Uznávám to, že jsem zbytečně zalezl do ulity a měl se vyjádřit hned. Ale jsem odjakživa hodně citlivej kluk a to, co se kolem toho rozpoutalo, mě doslova vyděsilo. A musel jsem to nějak strávit a rozkoukat se,“ vysvětlil Bendig své dlouhé mlčení.

„V pátek odpoledne jsem konečně obdržel policejní zprávu, konkrétně usnesení o odložení věci z důvodu, že ve věci nejde o podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví ze strany útočníka a je zde důvod pro postoupení věci do správního řízení pro podezření ze spáchání přestupku. V žádném případě se nejedná o rozhodnutí policejního orgánu o tom, že já nebo někdo jiný měl incident organizovat,“ zdůrazňuje Bendig s tím, že on a jeho přítel Lukáš Rejmon byli u výslechu pouze jednou.

„Stále si stojím za tím, že jsem útok nepřipravoval a nedomluvil a nevěděl o něm. S útočníkem jsem se ohledně údajné přípravy útoku před ani po útoku nesetkal, ani jsem s ním v této věci telefonicky ani jinak nekomunikoval. Stejné závěry ostatně vyplývají i z usnesení policejního orgánu o odložení věci,“ říká Bendig.

S údajným útočníkem, který na sociálních sítích vystupuje pod jménem Vlk Luk Proch, mluvil až po incidentu, kdy se mu omlouval. „Také proběhlo několik telefonátů i zpráv mezi tím klukem a mým přítelem Lukášem ohledně jeho těžké životní situace a pocitu bezvýchodnosti, ze kterého jsme se mu oba snažili ukázat směr, protože už jsme takoví,“ říká Bendig.

Policie se podle Bendiga zachovala výborně. Dorazila hodinu po incidentu a u šetření i výslechu se chovali policisté slušně. Teď si ale Bendig a jeho přítel berou právního zástupce.

„To, že je to tak uzavřeno, nechápu, ale právě proto jsme využili možnosti právního zastoupení a hodláme se v rámci správního řízení bránit prostřednictvím právního zástupce. Musím však přiznat, že jsem z toho všeho unaven a vyčerpán,“ dodal Bendig s tím, že se mu stala křivda a je mu líto, že je pro mnohé za lháře a podvodníka.

Omluvil se všem svým spolupracovníkům, přátelům, fanouškům i televizi Nova za to, jak s nimi teď veřejnost nakládá.

„Tohle je moje verze příběhu, moje pravda, která má ještě spoustu detailů, ale těmi vás už nechci zatěžovat,“ dodal Bendig a poprvé nechal otevřené komentáře, jen poprosil o slušné vyjadřování kvůli dětem, které čtou jeho Facebook.