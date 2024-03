Smoljak nechtěl Sobotu v Jáchymovi. Zničil jsi nám film, řekl mu

Luděk Sobota: „Na place jsme se moc nesmáli“ Probíhala vaše první filmová zkušenost v poklidu?

Natáčení probíhalo jako po másle. Skoro jsem si neuvědomoval, že točím film. Cítil jsem se tehdy svobodný a mladý. Vzpomenete si, kde všude se natáčelo?

Film se natáčel například na Konopišti, v bufetu Koruna na Václavském náměstí, ve vršovické tělocvičně v Praze, v nějaké vesničce v jižních Čechách, jméno jsem už zapomněl (Hodětice – pozn. red.). Také v servisu Fiat v Motole a na Barrandově. Jaký byl na place režisér Oldřich Lipský – kliďas, nebo cholerik?

Oldřich Lipský byl skvělý v tom, že mi nechal takzvaně volnou ruku. Jen když jsem improvizoval nebo si hrál s některými slovy, bál se, abych se trefil do postsynchronů. Pak mi jen připomínal, kdy hraju „šťastný“ a kdy „nešťastný“ den. Na co z natáčení nejraději vzpomínáte?

Na všechno. Jaká je vaše nejoblíbenější scéna?

Možná ta, jak porazím na zem pana Peterku a pak mu podám ruku, aby se zvednul, a on řekne: „Nebudem se pouštět do větších akcí.“ Chodil jste na hodiny juda?

Nechodil. Během natáčení mi judista a kaskadér Petr Jákl pouze vysvětlil základy, co se v judu smí a nesmí. Krkolomné obraty a přehazování přes záda za mě dělal náhradník. Dělali jste si při natáčení s kolegy a kolegyněmi naschvály?

Ne. Myslím, že to byl právě režisér Lipský, kdo řekl, že když je legrace na place, nemusí být na plátně. Řídil jste se někdy v životě kondiciogramem jako ve filmu?

Neřídil. Ale občas jsem chodil na vykládání karet k mojí tchýni, která to skvěle uměla.