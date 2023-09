Helena Vondráčková rehabilituje zlomené žebro, koncert chystá už příští pátek

“V ÚVN mi provedli naprosto veškerá vyšetření. Ráda bych poděkovala všem, kteří se s pečlivostí a důsledností postarali, včetně záchranné služby, která mne do nemocnice odvezla. Vyjma pohmožděnin, modřin a zlomeného žebra, které mne ale naštěstí neomezuje v dýchání, což je pro zpěv to zásadní, se na konání koncertu v Kopřivnici moc těším,“ upřesnila Vondráčková.

Zároveň poděkovala fanouškům a přátelům za povzbuzující zprávy. „Chodí mi jak od nás, tak i ze zahraničí.“

Přeložený tak byl pouze koncert v Havlíčkově Brodě, který měl proběhnout právě v pátek 15. září. Náhradním termínem je čtvrtek 26. října. Všechny vstupenky zůstávají v platnosti. „Fanouškům z Havlíčkova Brodu se omlouváme za komplikace,“ říká manažer a manžel Heleny Vondráčkové Martin Michal.

Zpěvačka skončila v nemocnici se zlomeným žebrem a pohmožděninami poté, co spadla ze schodů. „Helenka nad ránem upadla a udeřila se do hlavy. Zavolali jsme raději sanitku, ta ji převezla na vyšetření do nemocnice,“ uvedl ten den Michal.

Podle zpěvaččinina PR manažera Lubše Procházky lékařská zpráva uvádí, že má po pádu ze schodů – kromě pohmožděnin – zlomené žebro.

Loni v létě měla zpěvačka zdravotní potíže a skončila v péči lékařů pražského IKEM. Podle jejího managementu jí odborníci diagnostikovali zánět osrdečníku. Kvůli vyšetřením tenkrát nebyla na pohřbu kolegyně Hany Zagorové.