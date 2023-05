Vondráčková dostane vyšší důchod, nařídil soud. Jde o princip, míní zpěvačka

„Dnes se potvrdilo, že můj důchod byl vyměřen v rozporu se zákonem a musí být vyměřen znovu. Nešlo mi o peníze, ale o princip,“ napsala Vondráčková na svém Instagramu.

Manžel zpěvačky řekl portálu Život v Česku, že soud se rozhodl původní důchodový výměr zrušit a vyměřit nový správným způsobem. Vondráčková podle něj na vyjádření soudu čekala dva roky. „Helča se obrátila na sociálku, která zhruba dva roky mlčí. Teď je věc, protože takový přístup je úplně mimo realitu, u soudu. Je to ostuda státu. A co je na tom nejsmutnější, že tohle se neděje jenom nám,“ doplnil Michal.

Za nízkou částkou stály podle Michala chybějící podklady o tom, že zpěvačka do devadesátých let pracovala pod agenturou Pragokoncert. „Úřad přišel s tím, že na to chybí podklady. Zmizely,“ popsal Michal. Nemohla to ale doložit ani sama zpěvačka. Její bývalý manžel totiž podle ní staré smlouvy skartoval během úklidu.

Úřadu práce ale nestačily jako důkaz ani plakáty, fotografie či koncertní programy z doby, kdy pro agenturu pracovala, uvedl Život v Česku.

„Zaskočilo mě to i pobavilo. Za celá ta léta 13 tisíc korun? V době, kdy jsem byla za socialismu pod agenturou Pragokoncert, mi přidělili honorář třetí, tehdy nejvyšší skupiny devět set korun. V zahraničí jsem státu vydělávala spoustu valut, protože jsme z výdělků museli předávat obrovské provize. Dnes jako by to neexistovalo,“ řekla Vondráčková slovenskému deníku PLUS 7 DNÍ.

Vondráčková o odchod do důchodu požádala už v roce 2011, odpočinek ale podle svých slov neplánovala. „Už se mi ten věk blíží, sice pořádně nevím, od kdy mám nárok na důchod, ale to je starost mé daňové poradkyně. Ta už vyřizuje formality. Já sama se na důchod opravdu necítím,“ řekla tehdy portálu iDNES.cz