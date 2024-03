Na sexuální scény s manželkou jsme měli koordinátora, říká Ewan McGregor

Ewan McGregor točí se svou ženou Mary Elizabeth Winsteadovou (39) seriál A Gentleman in Moscow. Hrají v něm pár a mají i několik intimních scén.

Ačkoli jsou spolu od roku 2017 a poslední dva roky jsou manželé, považují při natáčení koordinátora intimity za „nezbytného.“

Podle McGregora je to především kvůli lidem ze štábu. „Je to stále nezbytné, protože je to taky o členech štábu a je divné být nahý před těmi lidmi a je divné být intimní před kamerou,“ řekl herec pro Radio Times.

„Když točíte taneční scénu, máte taky choreografa,“ vysvětlil McGregor. „Je to nyní důležitá součást práce, protože je to někdo, kdo stojí uprostřed mezi režisérem a herci,“ dodal.

Koordinátor se stará o to, aby scény vypadaly realisticky a herci přitom nemuseli překračovat hranice toho, co je jim už nepříjemné. Za to, že se začali koordinátoři používat, je McGregor vděčný i kvůli svým dcerám.

„Mé dceři je 22. Když starší, slavný režisér přijde za dvaadvacetiletou dívkou a řekne: ‚Chci, abys v té scéně byla nahá,‘ tak ta herečka si může říct: ‚Můj bože, musím to udělat. Závisí na tom moje kariéra.‘ A po pěti letech se může podívat zpět a říct si: ‚Kéž bych to neudělala. Proč jsem byla v té scéně nahá? Nebylo to nutné.‘ A teď je tam někdo, s kým si promluví,“ vysvětlil McGregor, který svou současnou ženu potkal na natáčení seriálu Fargo, když byli oba v manželství.

V roce 2018 se kvůli ní po třiadvaceti letech rozvedl s matkou svých čtyř dětí Eve Mavrakisovou (57).