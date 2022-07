Rozvod je jako výbuch bomby v rodině, tvrdí herec Ewan McGregor

Rozvod byl oficiálně ukončen v roce 2020, přičemž se manželé dohodli, že herec bude bývalé manželce měsíčně vyplácet 40 tisíc liber. Navíc měla dostat i podíl na honorářích z jeho filmů.

Teď se herec z Hvězdných válek a Trainspottingu vyjádřil ke škodám, které rozvod v jeho rodině napáchal. „Rozvod v rodině je bomba, která vybuchne v životě každého z nás, hlavně v životě mých dětí. Rány se ještě pořád hojí,“ řekl Ewan McGregor, který má s exmanželkou čtyři dcery, z toho dvě adoptované.

Herec, který žije střídavě v Los Angeles a Londýně, má s Mary Elisabeth Winsteadovou syna Laurieho, který se narodil loni v létě 2021. McGregor se s ní oženil letos v dubnu.

Ewan McGregor a jeho dcera Clara McGregorová (New York, 23. března 2013)

Rozvod rodičů nejhůř snášela hercova nejstarší dcera Clara (26). Před pěti lety po zveřejnění fotek ženatého Ewana McGregora, jak se líbá se svou kolegyní z filmu Fargo, označila herečku za kus odpadu a svého otce za hajzla.

Clara McGregorová se později za své výroky omluvila a přiznala, že byly přes čáru. Teď se scénáristka podílí na novém filmu You Sing Loud, I Sing Louder, ve kterém vypráví příběh otce, který odvádí svou dceru na odvykací kúru. Film je volně založen na Clařině léčbě ze závislosti na lécích na předpis.

„Řekla mi, že ji napadlo napsat o nás,“ prozradil Ewan McGregor v rozhovoru pro časopis GQ. „Nejdřív jsem byl trochu nervózní, nevěděl jsem, co to znamená. Pak jsem si to přečetl a byl jsem nadšený. Byl to krásný příběh o nás.“