V Moulin Rouge jsem svou dcerku rozplakal, vyprávěl Ewan McGregor

„Trainspotting směla Cara vidět až v šestnácti, u toho jsem nebyl, ale když jí bylo devět let, uprosila mě, abych jí pustil Moulin Rouge, že o tom hodně slyšela. Tak jsem jí to pustil a šel dělat něco po domě, když najednou slyším obrovský nářek,“ vyprávěl herec.

„Vyděsil jsem se, co se jí stalo, běžel za ní a ona brečela u Moulin Rouge. Povídám, že to tedy vypnu, ale ona volala – Ne, to ne, a rozplakala se ještě víc.“ Clara McGregorová přiznala, že si nad Moulin Rouge popláče dodnes.

Romantiku ve svém dětství vyhledával i její otec. „Když jsem já vyrůstal, byly ve Velké Británii jen tři televizní programy. S oblibou jsem si pouštěl v sobotu odpoledne BBC 2, kde dávali staré černobílé americké romantické příběhy,“ líčil nositel Ceny prezidenta festivalu.

S dcerou, která je zároveň producentkou, by rád znovu točil. „Má vlastní produkci, tak ať se postará, aby měl tatínek z čeho žít,“ žertoval. Nedostatek nabídek mu však rozhodně nehrozí.

V současnosti natáčí seriál Gentleman v Moskvě, kde představuje ruského šlechtice. „Což je role, která vysvětluje můj knírek. Na počátku byl dokonce ještě větší a nakroucený, vy už vidíte jeho lepší, menší verzi,“ objasnil, proč jej fanoušci těžko poznávali.

Zmínil se o spolupráci s režisérem Dannym Boylem, s nímž natočil debut Mělký hrob, poté Trainspotting a po letech T2 Trainspotting. „Boyle nastavil laťku hodně vysoko, Trainspotting je něco jako první láska, ovlivnil spoustu lidí včetně mne,“ vzpomínal.

Proslavil se však také velkofilmy od Hvězdných válek přes Anděle a démony až po Krásku a zvíře. „Nedělím filmy na velké a malé, zajímá mě podstata příběhu. I v akční podívané hledám okamžik pravdivosti, třebaže v tak krátkém časovém úseku je to těžší než v tříminutovém dialogu,“ uznal McGregor.

Při svém prvním setkání s dcerou před kamerou ji nijak neřídil: „Hrál jsem s miminky, dětmi i kmety; vždycky je to stejné. V herectví nikdy žádné rady nepomohou.“