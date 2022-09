Chtěla bych tři děti, ale po porodu třeba změním názor, říká Eva Perkausová

Kolik jste schopna jednorázově investovat do celkového outfitu, když jdete sama nakupovat?

Co se týče nakupování, jsem nenáročná žena. Pro mě má kolikrát větší hodnotu i to, co stojí málo peněz, ale udělá to víc parády, než to, co stojí hodně peněz a člověk to užije jednou, dvakrát. Z takových věcí nemám leckdy takovou upřímnou radost, jako když si koupím v obyčejném obchodě obyčejnou věc za pár korun a unosím ji velmi ráda a s láskou. Takže jak kdy. Záleží také, co hledám a pro co jdu.

Prozradíte, jaké jsou vaše módní ikony?

Pro mě to byla vždycky Beckhamka. Ale ona vždy byla úplně jiný typ, než jsem já. Takže Victoria Beckham je pro mě módní idol, protože s módou jde, vždycky šla a půjde. Ale je to fyzicky úplně jiný typ, než jsem já, takže já bohužel ty modely, které nosí ona, vynést nemůžu.

Jak se cítí nejkrásnější česká moderátorka v požehnaném stavu?

(smích) Děkuji, pořád stejně dobře. Užívám si tento stav a doufám, že mi bude i nadále těch zbývajících pár měsíců dobře, tak jak je doposud. I moji kolegové z branže říkají, že by na mně ani nepoznali, že jsem těhotná, kdybych neměla to bříško. Doufám, že všechno bude tak, jak má být, protože zatím si to opravdu užívám.

Těhotná Eva Perkausová na dovolené na Seychelách (2022)

Možná to bude i tím, že čekáte chlapečka, jak jste se svěřila fanouškům na sociálních sítích.

Je to možné. Od té doby, co jsem prozradila to, že jsem těhotná a že čekám chlapečka, tak mě spousta reakcí okolí moc potěšila. Stále mi ještě chodí samé kladné a milé povzbuzující reakce. Jsem za to moc vděčná.

Jak vypadají doma dohady s manželem ohledně jména?

Dohady právě nejsou. Už máme tipy, které tedy ještě neprozrazuji. Ale skoro na všech jménech jsme se shodli. A to jak na holčičím původně, tak i klučičím. Vůbec žádné dohady nebyly, protože jsme měli oba představu o tom, že chceme něco neutrálního, ne úplně typicky českého, ale zase aby to nebylo přehnaně zahraniční jméno. Tím, že příjmení je Hecko, dá se kombinovat jak s českým, tak i zahraničním jménem.

Přinese miminko do vašeho života nějaké větší změny, třeba stěhování?

Stěhování? To bude otázka času, jestli třeba přijde ještě nějaké další miminko. V průběhu následujících let to neplánuji. Ale změnu do života přinese rozhodně velikou!

Kolik si dovedete představit dětí teď, před svým prvním porodem? Protože potom to nejspíš bude jiné číslo…

Vždycky jsem měla představu, že bych chtěla tři děti. Je pravda, že každý mi říká: „Počkej po porodu, ono se to změní, ten názor.“ Zatím pořád tu idylickou představu mám. I když tedy ještě nejsem ani na jednom dítěti. Byla bych ráda, kdyby se mi ta má představa o třech dětech jednou podařila splnit, ale jak říkám, všichni mě upozorňují na to, ať si počkám po porodu. Třeba potom změním názor. (smích)

Tipoval bych vás na benevolentní maminku. Nebo budou doma určitá striktní pravidla?

Je těžké teď říct, jaká budu maminka. Můžu mít nějakou vizi a ve výsledku potom s dítětem budu komunikovat úplně jinak, než si představuji. Chtěla bych být benevolentnější, ale samozřejmě dítěti dát určitě i nějaká pravidla, aby, jak říkám, nebylo rozmazlené. Takže všeho s mírou.

Potkali jsme se na světovém finále modelingové soutěže Elite Model Look. Bude mít váš potomek vůbec povolený vstup do světa modelingu a showbyznysu?

To se nedá říct, protože nevím, jakým směrem bude založený, jak bude vypadat, jestli bude mít proporce na modeling nebo na sport… Ale tím, že to bude chlapec, raději bych ho směřovala ke sportu.