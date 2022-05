Jsem na něj pyšná, říká Perkausová o bratrovi, který vyhrál show Survivor

„Vládík, (nemá toto oslovení rád, ale já mu tak říkám od mala), můj o 17 let starší brácha. Vítěz letošního Survivoru. Fanouškem této hry byl snad vždycky. A vím, jak moc se toužil tam dostat. Nesmírně jsem mu to přála, ale pořád mu to nevycházelo. Když se hlásil do Robinsonova ostrova, buď neprošel, nebo se jindy projekt už během castingů zastavil. Když mi řekl, že jde na casting Survivoru, už jsem ani neřešila, že by mu to mohlo vyjít,“ začala Eva Perkausová svůj příspěvek na sociálních sítích.

„A vyšlo! Oznámil nám to na Vánoce, jen pár dní před odletem. Každý díl jsem prožívala naplno. Chodila tam a zpět po obýváku, fandila, smála se, brečela a pokládala si otázku, jaká je pravděpodobnost, že se dostane do sloučení? No, možná by to mohl zvládnout. Ale vyhrát? Těžko, každý se ho tam chce přece zbavit,“ pokračovala. „A dnes? Jsem tak moc pyšná, že to ani neumím popsat. Brácha je pro mě příkladem, že kdo si jde za svým snem a nevyjde to napoprvé ani napodruhé, neměl by to vzdávat.“

Moderátorka prozradila, že kamarádi a známí jí nevěřili, že ani po návratu bratra domů nevěděla výsledek. „Opravdu ne. Ani já, ani nikdo z jeho okolí. Naopak se nám snažil říct tajnou informaci, kterou by vůbec neměl říkat, že ve finále se mu moc nedařilo. A my jsme mu to fakt věřili a on pak přiveze trofej!“ dodala s tím, že mu na památku na jeho životní zážitek koupila náramek.

Vítězný ostrovan Vladimír Čapek, který v Karibiku oslavil své 45. narozeniny, si ze soutěže v Dominikánské republice odnesl kromě mnoha nezapomenutelných zážitků i historicky první titul česko-slovenského Survivora a finanční odměnu 2 500 000 korun. „Mým zatím nesplněným snem je mít vlastní bydlení, a to dům se zahradou. Peníze z výhry mi jistě pomohou tento sen snadněji zrealizovat,“ prozradil krátce po výhře IT konzultant.