Moderátorka Eva Perkausová se vdala, podnikatele si vzala na exotickém ostrově

„Vědělo to jenom mé blízké okolí. Už jsme věděli, když jsme na Mauricius letěli, že se tam vezmeme. Museli jsme dopředu vyřizovat různé doklady. Svatba na Mauriciu byla vždy podle mých představ v tom smyslu, že jsem vždycky chtěla mít svatbu v exotice. A ten sen se mi splnil,“ svěřila se Eva Hecko Perkausová v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Prstýnky vybíral Ivan. Já jsem je do poslední chvíle neviděla. On věděl, jakou mám představu, jaký bych si přála. Když jsme balili kufry, krabičku s prstýnky jsem tam viděla a hrozně mě lákalo se do ní podívat. Ale vydržela jsem,“ popsala moderátorka s tím, že počátkem ledna oslavili s nyní již manželem páté výročí vztahu a 12. ledna se vzali.

„Jsem šťastná. Už bylo na čase. Byla to opravdu krásná, milá a čistá svatba. Bílý písek, moře, palmy, člověk si vyzná lásku, řekne si ano, předá si prstýnky, rozkrojí dortík... Nakrmili jsme se navzájem a už jsme byli manželé,“ dodala Perkausová.

Eva Perkausová moderuje hlavní zprávy na CNN Prima News s kolegou Romanem Šebrlem. Proslavila se i díky TopStar magazínu a pořadu Showtime. Hrála ve filmech Modelky s. r. o. a Kameňák 4 a v seriálech Ohnivé kuře, V.I.P. vraždy a Znamení koně. Od dětství se věnovala modelingu, vystudovala vysokou školu zaměřenou na produkci.

Ivan Hecko se narodil na Ukrajině. Do Česka se přestěhoval za otcem a bratrem ve svých sedmnácti letech. Od mladí se věnoval muzice a sportu. Nyní podniká v oboru stavebnictví a development.