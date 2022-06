Eva Perkausová se pochlubila těhotenským bříškem. Je v pátém měsíci

„Teď začínám pátý měsíc, takže jsem ráda, že se to podařilo nějakou dobu utajit. A jsem spokojená, že jsem to mohla nechat pod pokličkou a s partnerem si to zatím užívat ve dvou,“ řekla nastávající maminka. „Bříško trochu mám. Dopnout šaty mi už dělalo občas problém. A to nejen přes hrudník, ale i přes bříško. Takže už jsem to musela oznámit, protože to už nešlo dál tajit.“

Moderátorka prozradila, že zatím nemá žádné špatné stavy, jiné chutě, nebo nálady a nevolnosti. Absolutně nic. „Zatím mám všechno spojené s příjemnými pocity a užívám si to. Nemám aktuálně nic, co bych mohla vytknout. A až se posuneme do dalšího stádia a budu vědět pohlaví, tak začneme řešit i to, co bude. Povinnou výbavičku a tak dál,“ pochlubila se.

„Je to další velký pokrok ve vztahu. Rozhodně si troufám říct, že to je intenzivnější. Uvidíme, jaké to bude potom, až budeme opravdu tři a bude to čím dál tím hezčí,“ dodala moderátorka.

Těhotná Eva Perkausová na dovolené na Seychelách (2022)

Eva Perkausová moderuje hlavní zprávy na CNN Prima News s kolegou Romanem Šebrlem. Proslavila se i díky TopStar magazínu a pořadu Showtime. Hrála ve filmech Modelky s. r. o. a Kameňák 4 a v seriálech Ohnivé kuře, V.I.P. vraždy a Znamení koně. Od dětství se věnovala modelingu, vystudovala vysokou školu zaměřenou na produkci.

Ivan Hecko se narodil na Ukrajině. Do Česka se přestěhoval za otcem a bratrem ve svých sedmnácti letech. Od mladí se věnoval muzice a sportu. Nyní podniká v oboru stavebnictví a development.

Dvojice se vzala letos v lednu na exotickém ostrově. „Vědělo to jenom mé blízké okolí. Už jsme věděli, když jsme na Mauricius letěli, že se tam vezmeme. Museli jsme dopředu vyřizovat různé doklady. Svatba na Mauriciu byla vždy podle mých představ v tom smyslu, že jsem vždycky chtěla mít svatbu v exotice. A ten sen se mi splnil,“ svěřila se krátce po svatbě moderátorka.