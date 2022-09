Nemusela jsem desetkrát po sobě skákat do matračky, chlubí se Decastelo

Natáčení provázelo několik komplikací. Nejdřív jim nevyšlo filmování s velkým boeingem, proto se museli spokojit s menším antonovem. Eva Decastelo navíc byla zraněná.

„S partou kolem festivalu dělám už dlouho, pokaždé je to natáčení trochu na divoko, ale vždycky z toho vznikne vtipná věc. Takže když mi řekli, že budeme společně s Aničkou Veselou alias Annie Camel letušky, které místo ve vymazleném dopravním letadle poletí šedesát let starou ‚Andulou‘, ani chvilku jsem neváhala,“ řekla moderátorka. „A jelikož jsem si zlomila palec na noze, tak na mě byli hodní a jako jediná jsem nemusela desetkrát po sobě skákat do matračky. To bylo taky fajn.“

V připravovaném klipu Ondřej Sokol coby pilot Ondřej Krujs a Martin Kraus jako jeho kolega Franta Padáček nemůžou trefit do Brna a vždy ho přeletí. Dostanou se do letištní zóny Rakouska, poté se zamotají na Slovensku a ve finále se rozhodnou z letadla nad Brnem prostě vyskočit. Letadlo bez pilotů budí mírnou nevoli v pasažérech, kteří následně skáčou za piloty. Jediný, kdo ve výsadkářském letadle zůstane, je letuška Eva Decastelo, která nakonec letadlo zdárně dopilotuje až do Brna.

Anna Veselá alias Annie Camel, Ondřej Sokol, Eva Decastelo a Martin Kraus při natáčení klipu pro festival Life! (Praha, 20. září 2022)

Ondřej Sokol se skákání z letadla do matrace nebál. „Vždy bylo mým velkým snem si v dešti, v obleku sexy pilota skočit desetkrát za sebou do matračky. Škoda, že už pak byla tma a nemohl jsem pokračovat. Nejvíc jsem si ale užíval scénku nazvanou Baywatch, kde společně s mým kopilotem Frantou Padáčkem a našimi letuškami kráčíme k letadlu. Kdyby nám to nepokazil Holán, tak jsem mohl pilotovat Boeing 777,“ prozradil herec a režisér.

Narážel tak na letištního zřízence, který zcela změnil osud dvou pilotů a dvou letušek, protože je místo boeingem poslal do Brna letět antonovem. „Hraju letištního zaměstnance Huga Jasného, který, jak to u takových pracovníků bývá, řídí celé letiště, a ještě k tomu kousek zeměkoule. Takže rozhodne, že se poletí strojem z minulého století,“ řekl zcela vážně Michal Holán, známý například ze seriálu Policie Modrava.

Martin Kraus si zase postěžoval, že i když má s Tomem Cruisem nejvíc podobné jméno, hlavní roli mu nedali. Nicméně v roli kopilota nezklamal. „Machrovat mi opravdu šlo. Myslím, že jsem zastínil i Ondru Sokola. A když jsem pak měl v dešti tancovat, tak jsem ze sebe vydal všechno. Doma jsem pak zjistil, že i některé části oděvu,“ dodal herec.