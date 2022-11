Chci ještě jednu sérii, říká poručík „Jasňačka“ z Policie Modrava Michal Holán

Když otevře ústa, je to tak trochu vodopád slov. Michal Holán nezapře, že kromě herectví je jeho doménou dabing. A k tomu je mu vlastní humor a smích. „Já musím lidem předávat pozitivní energii, byť to v podstatě nechci ani furt dělat, ale ono to tak nějak ze mě jde samo,“ líčí muž, jehož hlasem mluví například americký herec Channing Tatum.

Máte při dabování nějaké postavy, které vás baví nejvíce?

Dabuji od 16 let a od 21 let už fakt hodně, ve své podstatě je to moje profese, ještě tedy kombinovaná s herectvím. Na dabingu mě baví jeho rozmanitost, dabuji stále nové postavy, nové příběhy a vždy se musím do té postavy vžít a prožívat s ní všechny ty krásný, veselý, někdy smutný věci. Vrcholem je pro mě asi dabování takzvaných Pixarovek, což jsou animované seriály studia Pixar. Dělají takové pecky jako jsou třeba Úžasňákovi, Hledá se Nemo, Auta a tak podobně. To je moje srdcovka.