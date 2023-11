Bioléčba už nefunguje a nové nádory nelze operovat, říká finalistka Masterchefa

„24. listopadu 2023 jsem si myslela, že dostanu nejhezčí dárek k Vánocům. Nic jiného jsem si vlastně nepřála. Ale každý máme naděleno předem. Je to trošku jinak, než jsem si myslela, ale člověk to nesmí brát špatně. Pojďme si naopak říct, tento rok byl opravdu plný zážitků. I když ne někdy těch nejlepších,“ začala svůj úterní příspěvek na Instagramu Denisa Zajícová (za svobodna Cziglová).

Bioléčba podle ní nyní přestala fungovat a nové nádory jsou na místě, které nelze operovat ani ozařovat. „Kdyby vám někdo řekl, že máte měsíc, nebo dva života? Co budete dělat? Neříkám, že mám před sebou měsíc života. Pořád věřím a doufám. Nevím, jak dlouho tady budu. Ale chci si to užít. Každý den naplno a nelitovat ničeho,“ popisuje dvojnásobná maminka.

„Někteří to mají ve stylu párty, koks a chlebíčky. Ne, to nepotřebuji. Chci být šťastná s těmi, které mám ráda, dokud to půjde. Být vděčná za každý den a večer, za který poděkuji a nebudu plánovat následující den. Každý máme svoji roli, svoji derniéru a svíčku života, která nám jednou zhasne. Není potřeba plakat a litovat mě. Je to jen na mně, jak to budu brát. Já už vím,“ zakončila svůj vzkaz sledujícím.

Ještě před dvěma měsíci se přitom radovala, jak nákladná bioléčba skvěle zabírá. „Výsledky jsou naprosto úžasné a já mám obrovskou radost. Dostala jsem od života ten nejhezčí dárek. Nádory se zmenšují až o šedesát procent a ty menší jsou úplně pryč,“ oznámila v září.

S nádorem na mozku bojovala Denisa Zajícová poprvé v roce 2014 ve svých sedmadvaceti letech. Podstoupila čtyři operace, ale nařízenou léčbu odmítla. „Rozhodla jsem se jíst zdravě a vynechat cukr a maso. Mám teď daleko víc energie, tři roky to drží a tři roky nejsem nemocná,“ svěřila se během soutěžení v pořadu Masterchef v roce 2019.

Letos v březnu influencerka ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že nádoru, který se usadil v její hlavě, říká mužským jménem Evžen. Brňanka poslední roky pomáhala onkologickým pacientům a napsala knihu o svém příběhu, aby motivovala ostatní. Kromě toho se vdala a založila rodinu.

