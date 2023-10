Umírání je velmi otravné, říká hvězda Jurského parku bojující s rakovinou

Sam Neill nedávno australským médiím prozradil, že chemoterapie nezabrala a musí bojovat o život. V tom mu má pomoci nová experimentální léčba na boj s nehodgkinskou rakovinou krve. Navzdory této slibné zprávě ale herec, který je už rok v remisi, ví, že tento stav nebude trvat věčně. Lékaři mu řekli, že jednoho dne lék přestane účinkovat, na což je prý připraven.

„V žádném případě se nebojím smrti. To mě netrápí. Od začátku mě to netrápilo, ale mrzelo by mě to. Byl bych naštvaný, protože jsou věci, které chci ještě dělat. Umírání je velmi otravné. Ale nemám z toho strach,“ prohlásil.

Richard Attenborough, Laura Dernová a Sam Neill ve filmu Jurský park (1993)

Herec každé dva týdny podstupuje infuze a bude tak činit buď do konce života, nebo dokud lék nepřestane účinkovat.

Sam Neill poprvé zmínil svou nemoc v pamětech Did I Ever Tell You This, kde v první kapitole píše, že „možná umírá“. „Opravdu jsem nevěděl, kolik času mi zbývá. A říkal jsem si, že bych měl něco sepsat pro své děti, vnoučata, protože za pár měsíců už tu možná nebudu a byl bych rád, kdyby měly nějakou představu o tom, kdo jsem byl a co jsem dělal,“ řekl herec televizi ABC.

Pro BBC pak prozradil, že své paměti začal psát jako rozptýlení a byl to pro něj důvod, proč se snažit přežít další den. Kniha se ohlíží za padesátiletou kariérou novozélandského herce na filmovém plátně i za jeho náhlou nemocí. „Řekl jsem si, že musím něco udělat, a napadlo mě: Mám začít psát?“ řekl.

VIDEO: Sam Neill ve filmu Jurský park a jeho setkání s dinosaury: